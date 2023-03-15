В Тольятти пострадали пассажиры легковушки, столкнувшейся с двумя столбами

В среду, 15 марта, ночью на Поволжском шоссе в Комсомольском районе Тольятти легковушка столкнулась с двумя опорами ЛЭП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, после чего автомобиль отбросило на вторую световую опору.
В настоящий момент обследование в медицинском учреждении проходят два пассажира в возрасте 25 и 23 лет.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!