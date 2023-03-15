В Тольятти пострадали пассажиры легковушки, столкнувшейся с двумя столбами

В среду, 15 марта, ночью на Поволжском шоссе в Комсомольском районе Тольятти легковушка столкнулась с двумя опорами ЛЭП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, после чего автомобиль отбросило на вторую световую опору.

В настоящий момент обследование в медицинском учреждении проходят два пассажира в возрасте 25 и 23 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП