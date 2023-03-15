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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают мужчину, кравшего медицинский аппарат

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 15 февраля злоумышленник украл медицинский аппарат стоимостью 36 тыс. руб. в одном из отделов ТЦ на ул. Революционной.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, был одет в темную куртку, черную кепку и синие джинсы.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-41-56, 89277777811 или 102.

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