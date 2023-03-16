Определился подрядчик, который организует спасательные посты на пляжах Самары в 2023 году

Управление гражданской защиты Самары выбрало подрядчика, который займется организацией спасательных постов на городских пляжах в 2023 году.

На торги заявились два участника. Победителем было выбрано ведомственное специализированное частное учреждение "Водно-спасательная служба освода Самарской области".

Компания выполнит услуги за 6,96 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 7 млн рублей.

На эти деньги планируется организовать работу 14 постов, которые будут работать посменно с 10 июня по 31 августа 2023 года.