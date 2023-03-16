16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в Самарской области в связи с паводком В Самаре резко снизилось количество заболевших гриппом Роспотребнадзор: корь в Самарскую область завезли непривитые мигранты В январе 2023 года число заболевших гриппом самарцев выросло в 13 раз Врачи напоминают о важности планирования беременности и заботы о репродуктивном здоровье

Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в Самарской области в связи с паводком

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в ряде субъектов РФ возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации. На контроле Роспотребнадзора в настоящее время находятся Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская области и Республика Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Ульяновской, Самарской и Саратовская областях. В целях минимизации последствий подтоплений Роспотребнадзором  установлен контроль соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обязательное обеззараживание", — отмечается в сообщении.

Кроме того, усилен контроль за эпидемически значимыми объектами: кладбищами, полигонами твердых коммунальных отходов, полями фильтрации, нефтебазами, складами ГСМ, несанкционированными свалками, складами агрохимикатов, скотомогильниками и другими объектами, попадающими в зоны подтопления.

В рамках контроля за качеством питьевой воды ведётся лабораторное исследование проб поверхностных и подземных источников, привозной воды.

Эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Также в Роспотребнадзоре предупредили, что в связи с паводком может возрасти риск острых кишечных инфекций (бактериальных и вирусных).

"Возрастает вероятность распространения возбудителей кишечных инфекций водным путем, т. к. талые воды, попадая в воду децентрализованных источников питьевой воды, могут сделать её непригодной для употребления", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2