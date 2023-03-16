Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в Самарской области в связи с паводком

В связи с активным таянием снега и установившимися плюсовыми температурами в ряде субъектов РФ возрастают риски осложнения эпидемиологической ситуации. На контроле Роспотребнадзора в настоящее время находятся Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская области и Республика Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Ульяновской, Самарской и Саратовская областях. В целях минимизации последствий подтоплений Роспотребнадзором установлен контроль соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки. Перед поступлением воды в сети водоснабжения проводится ее обязательное обеззараживание", — отмечается в сообщении.

Кроме того, усилен контроль за эпидемически значимыми объектами: кладбищами, полигонами твердых коммунальных отходов, полями фильтрации, нефтебазами, складами ГСМ, несанкционированными свалками, складами агрохимикатов, скотомогильниками и другими объектами, попадающими в зоны подтопления.

В рамках контроля за качеством питьевой воды ведётся лабораторное исследование проб поверхностных и подземных источников, привозной воды.

Эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной, проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Также в Роспотребнадзоре предупредили, что в связи с паводком может возрасти риск острых кишечных инфекций (бактериальных и вирусных).

"Возрастает вероятность распространения возбудителей кишечных инфекций водным путем, т. к. талые воды, попадая в воду децентрализованных источников питьевой воды, могут сделать её непригодной для употребления", — отмечается в сообщении.