ВТБ в Самарской области нарастил продажи автокредитов на 16%

По итогам двух месяцев года ВТБ в Самарской области выдал около 200 автокредитов на 190 млн рублей. Это на четверть выше результата за аналогичный период прошлого года по количеству и на 16% — по объему. Средний чек автокредита за этот период составил 950 тысяч рублей, незначительно снизившись по сравнению с 2022 годом. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

В целом по России за первые два месяца года ВТБ выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей. По числу сделок это на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года и сопоставимо с ним по объему. Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства — за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая пришлось 21% сделок, что также в два раза превышает значения февраля прошлого года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada — на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок — вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

Средний чек кредита на покупку машины превысил в ВТБ 1,2 млн рублей, увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval — на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами — за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

"Итоги первых двух месяцев года демонстрируют стабилизацию отечественного авторынка. В январе — феврале ВТБ в Самарской области удалось увеличить объемы продаж по отношению аналогичному периоду 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях. Мы рассчитываем на сохранение положительной динамики в марте и апреле. Поддержать спрос на автокредиты помогут расширение поставок в Россию иностранных автомобильных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома. Возобновление выпуска флагманской модели Lada — Lada Vesta NG позволит существенно усилить сегмент новых автомобилей", — прокомментировал управляющий ВТБ в самарской области Максим Папков.