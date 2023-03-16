ВТБ выяснил, кто в Поволжье чаще открывает вклады

В 2022 году почти 1,3 млн жителей регионов Поволжья держали свои сбережения на депозитах и накопительных счетах ВТБ. Наибольшей популярностью — как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств — вклады пользуются в Самарской и Нижегородской областях, а накопительные счета чаще остальных открывают клиенты в Самарской области и Татарстане. Число вкладчиков банка за год в ПФО выросло на 65%, пользователей накопительных счетов — на треть.

Средний размер депозита жителя ПФО составил 1,26 млн рублей, но этот показатель отличается в разных возрастных группах. Наибольшие суммы размещают вкладчики в 50-65 лет — средний чек превысил 1,5 млн рублей. Меньше остальных размер депозита у клиентов до 40 лет — в среднем по 900 тысяч рублей. Среди регионов округа по "среднему чеку" лидирует Чувашия, жители которой размещают на вклады по 1,7 млн рублей.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть денег разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, около 20% — 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году 63% от общего числа вкладов. Однако наибольшими суммами располагают представители мужского пола: 58% средств на депозитах разместили мужчины, вклады женщин составили 42%.

Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, на него приходится половина от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% — на среднесрочных.

На накопительных счетах клиенты из регионов Поволжья в среднем хранят около 90 тысяч рублей. Наибольшую сумму держат на счетах-копилках нижегородские клиенты — порядка 120 тысяч рублей. Такие счета чаще выбирают клиентки банка (54% от числа пользователей), но по объему остатка доли мужчин и женщин примерно равны. По числу открытых накопительных счетов лидирует группа клиентов 30-40 лет — они открывали каждый четвертый счет, а по объему на остатках — в возрасте от 40 до 50 лет (на них приходится треть от всех размещенных денег).

Чаще всего жители регионов ПФО открывают вклады и накопительные счета онлайн — 70%, за год доля дистанционного формата увеличилась на 5 п. п.