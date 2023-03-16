График плановых отключений электричества в регионе на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

п. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Злобина);

с. Сосновка (ул. Центральная, ул. Советская);

с. Верхний Сускан (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Абдалова);

03.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный).

03.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Нов. Белоключье

03.04.2022 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п. Авангард (ул. Советская, ул. Рабочая ул. Октябрьская, ул. Мостовая, ул. Первомайская,

ул. Советская, ул. Луговая, ул. Луговая)

03.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Васильевка (ул. Егорова, пер. Озерный)

03.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Николаевка (ул. Садовая, ул. Кооперативная)

с. Лопатино (ул. Мира)

03.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Савруха (ул. Набережная, ул. Привольная)

03.04.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

с. Андросовка (ул. Школьная, ул. Овражная, ул. М. Горького).

Пестравский район

с. Тяговое Озеро (ул. Приозерная)

03.04.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Безенчук (ул. Мелиораторов)

03.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Волчанка (ул. Советская, ул. Ворошилова, ул. Южная, ул. Пролетарская, ул. Дорожная, ФАП, Школа, д/сад, РТПЦ, аэроновегация, КХФ Христосов)

пос. Дубовка (ул. Центральная, ул. Трудовая, пер. Солнечный, ул. Самарская, вышка Билайн, склады БИО-ТОН)

03.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (район ЖБИ, ул. Мира)

03.04.2023 с 10-00 до 12-00

Клявлинский район

с.Новый Маклауш

03.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Б. Каменка

с. Орешенка

п. Александровка

04.04.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

с.Новый Батермиш (ул. Мира).

04.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Новое Аделяково (ул. Чувашская, ул. Озерная).

04.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Сухие Аврали

с.Булькуновка

с.Мулловка

04.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район:

с. Труд

п. Песчановка

с. Красный Городок

п. Грачевка

п. Студеный

п. Васильевка

с. Новый Городок

с. Соколинка

с. Раевка

с. Б. Раковка

п. Калмыковка

с. Потаповка

п. Лужки

с. Конезавод

п. Лопатино

04.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

п. Новая Васильевка (ул. Колхозная, ул. Садовая, ул. Советская);

с. Верхнее Санчелеево (ул. Полевая, ул. Южная, ул. Пирогова, ул. Пушкина, ул. Северная);

с. Верхний Сускан (ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Ромашковая, ул. Дачная);

04.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

04.04.2023 с 09-00 до 15-00

Шигонский район

с. Белоключье

с. Красный Ключ

04.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Дубовый Умет (ул. Широкая)

с. Белозерки

п. Черновский (ул. Озерная)

04.04.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с. Парфеновка (ул. Южная, ул. Тверская, ул. Садовая).

04.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Савруха (ул. Красноармейская, ул. Нагорная)

04.04.2023 с 10-00 до 17-00

Богатовский район

с. Виловатое (ул. Полевая).

04.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Мостовая, ул. Советская)

04.04.2023 с 10-00 до 16-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Северная)

с. В. Гай (ул. Иртышская, ул. Бутырская, ул. Лесная, ул. Зелёная, пер. Озерный, ул. Шоссейная, ул. Южная)

с. Дергачи (ул. Кооперативная, ул. Майская, ул. Набережная, ул. Красотка, ул. Новая, ул. Школьная, пер. Песочный)

04.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Мельничная, ул. Чапаевское лесничество, пер. Новый, ул. Ленина)

05.04.2023 с 10-00 до 13-00

Исаклинский район

с.Новое Ганькино (ул. Иванова)

05.04.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с.Орловка

05.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Павловка

с.Вязовка

с.Константиновка

с.Мордвинка

с.Шабановка

с.Федоровка

с.Стрела

05.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Грачевка

с. Кривое озеро

05.04.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравский район

с. Майское (пер. Новый, ул. Южная, ИП Уняев (пекарня).

с. Мосты (ООО "Родина-3").

05.04.2023 с 09-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Песочное (ул. Южная)

05.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Тамбовка (ул. Озерная)

05.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Южная, ул. Ставропольская, ул. Школьная, ул. Антропова, ул. Каховская, ул. Школьная)

05.04.2022 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Несмеяновка (ул. Советская, ул. Победы)

05.04.2023 с 09-00 до 16-00

Борский район

с. Подгорное (ул. Центральная)

05.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова);

с. Верхний Сускан (ул. Набережная);

05.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

05.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Бичевная

с. Биринск

06.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Северная, ул. Красноармейская, ул. Горького);

с. Ташелка (ул. Молодежная, ул. Климушкина, ул. Сиреневая, ул. Спортивная, ул. Ставропольская, ул. Зеленая, ул. Тополиная);

06.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

06.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ср. Аверкино (ул. Спортивная, ул. Нагорная)

06.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Подгорное (ул. Центральная)

06.04.2023 с 9-00 до 17-00

Богатовский район

с. Кураповка (ул. Специалистов, ул. Луговая)

06.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Черновский (ул. Лесная)

с. Белозерки (ул. Золинская, ул. Белозерская, ул. Озерная)

06.04.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Тяговое Озеро (ул. Молодежная, Д/Сад, Школа, СДК, колхоз "Красный путь").

Красноармейский район

с. Андросовка (ООО "Колос Поволжье", ул. Овражная, ул. М. Горького, Школа).

06.04.2023 с 10-00 до 16-00

Красноармейский район

с. К. Брод (пруд Мурзаев)

06.04.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

п. Рузановский

с. п. Прибой

г. о. Чапаевск (ул. Долгова, ул. Тюленина, ул. Громовой, ул. Шевцовой, ул. Корчагина, пер. Морозов, ул. Кошевого)

06.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Два Ключа (ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Речная)

06.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Елховка

06.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Труд

п. Песчановка

с. Красный Городок

п. Грачевка

п. Студеный

п. Васильевка

с. Новый Городок

с. Соколинка

с. Раевка

07.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Новое Аделяково (ул. Русская)

07.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Елховка

с.Горностаевка

с.Тукшум

07.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Павловка (ул. Советская)

07.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Белозерки (пер. Белозерский)

с. Воскресенка (ул. Юбилейная)

07.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Семеновка (ул. Кленовая, ул. Речная)

07.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ср. Аверкино (пер. Свободы)

07.04.2023 с 13-30 до 16-00

Богатовский район

с. Тростянка (ул. Комарова ул. Чиркова, ул. Молодежная)

07.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова);

с. Ташелка (ул. Советская, ул. Менжинского);

07.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

07.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

п. Пионерский (ул. Спортивная);

07.04.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Екатериновка (ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Крестьянская, ул. Советская)

07.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Б-Глушица (ул. Тбилисская, ул. Бакинская)

07.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

д. Колыбеловка (ул. Сарычевых)

07.04.2023 с 09-00 до 16-00

Безенчукский район

п. Богусский

10.04.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Сергиевск (Степная, Северная)

10.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Борма

с.Пролейка

с.Кругловка

10.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Чапаева);

с. Лопатино (ул. Полевая);

с. Ташелка (ул. Менжинского);

10.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Ульяновская, ул. К. Маркса, ул. Революционная, ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Кооперативная, пер. Новый, пер. Восточный, пл. Ленина);

с. Маза

10.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина);

10.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Алексеевка (ул. Советская)

10.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Нижнеаверкино (ул. Октябрьская)

10.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Подгорное (ул. Центральная)

10.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Журавли (ул. Садовая, ул. Молодежная)

10.04.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Падовка (ул. Поселок МТС, ул. Калеганова, ул. Садово-Дачная)

10.04.2023 с 10-00 до 12-00

Безенчукский район

с. Толстовка

д. Сретенка (ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Дорожная, ул. Речная)

10.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

д. Колыбеловка, (ул. Киреевых)

10.04.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Чапаевский (ул. Школьная, ул. Медицинская, ул. Строительная, ул. Набережная)

11.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Полевая);

с. Ташелка (ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Менжинского, ул. Дачная);

11.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Кузькино

с. Камышенка

11.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Кооперативна, ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Советская, ул. Центральная);

11.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Гавриловка (ул. Рабочая, ул. Льва Толстого)

11.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Терегель (ул. Веры)

с. М. Толкай (ул. Чапаева, ул. Советская)

11.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Подгорное (ул. Центральная, ул. Комплексная)

11.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Тамбовка (ул. Молодежная, ул. Мостовая, ул. Советская)

11.04.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

с. Покровка (ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Набережная)

11.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Набережная, ул. Центральная).

11.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Новое Аделяково (ул. Центральная, ул. Школьная).

11.04.2023 с 10-00 до 12-00

Клявлинский район

Горелый Колок

Воскресенка

Подгорный Дол

Старый Байтермиш

11.04.2023 с 13-00 до 15-00

Клявлинский район

ст.Клявлино (Дачная ул, п.Садовый пер, п.Медиков).

11.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Кр. Поселение

с.Солонцовка

с.Елховое Озеро

с.Заблоцкое

11.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Лебяжинка

с. Маршанка

с. Потаповка

с. Светлый ключ

12.04.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Успенка (Лесная, Полевая).

12.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Набережная, ул. Центральная).

12.04.2023 с 13-00 до 15-00

Клявлинский район

ст.Клявлино

12.04.2023 с 10-00 до 12-00

Клявлинский район

Чигмалиновка

12.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с.Елховка

12.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Б. Раковка

п. Гундоровка

с. Руссккая Селитьба

12.04.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Чапаевский (ул. Школьная, ул. Медицинская, ул. Строительная, ул. Набережная)

12.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Патровка (ул. Молодежная, ул. Синичкина)

12.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Николаевка (ул. Мира)

с. Ровно Владимировка (ул. Шоссейная)

с. Дубовый Умет (ул. Широкая)

12.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Кулешовка (ул. Ленина, ул. Братьев Крайновых)

12.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, ул. Чапаева, ул. Кооператвная, ул. Вечканова);

с. Ташелка (ул. Советская, ул. Менжинского);

12.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Центральная);

12.04.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравский район

с. Падовка (Школа, Д/Сад)

12.04.2023 с 09-00 до 11-00

Безенчукский район

п. Безенчук (ул. Лермонтова, ул. Нефтяников, ул. Безенчукская, ул. Комсомольская, ул. Луговцева)

12.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Тамбовка (ул. Озерная)

12.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

д. Колыбеловка, (ул. Киреевых, ул. Космическая, ул. Мирная, д/сад, ФАП)

13.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Набережная, ул. Центральная).

13.04.2023 с 10-00 до 12-00

Клявлинский район

ст.Клявлино

13.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Б. Раковка

с. М. Раковка

13.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Ведяшева, ул. Кооператвная, ул. Вечканова, ул. Советская);

с. Ташелка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Менжинского);

13.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Красное поселение, ул. Ленина);

13.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Патровка (ул. Ленинская, ул. М. Горького)

13.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Подсолнечное (ул. Центральная, ул. Озерная)

13.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Дубовый Умет (ул. Степная)

с. Белозерки (ул. Южная)

13.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Абдул-Завод (ул. Ленина, ул. Нагорная)

13.04.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Падовка (ул. Ширшакова, ул. Клубная)

14.04.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

п. Чапаевский (ул. Школьная, ул. Медицинская, ул. Строительная, ул. Набережная)

14.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Дубовый Умет (пер. Советский)

14.04.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с. Березняки (ул. Трудовая, ул. Березняковая)

14.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская);

с. Ташелка (ул. Полевая, ул. Менжинского);

14.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Пролетарская);

14.04.2023 с 10-00 до 14-00

Пестравский район

с. Падовка (ул. Ширшакова)

с. Тяговое Озеро

с. Ломовка

14.04.2023 с 10-00 до 15-00

Приволжский район

С. Приволжье (пер Специалистов, ул. Мелиоративная, ул. Строителей, ул. 30 лет Победы, ул. 70 лет Октября, пер Солнечный, ул. Аксакова, ул. 50 лет Октября, ул. Дорожная, ул. Дачная, ул. Лермонтова, ул. Больничная, ул. Аэродромная, ул. Шоссейная)

15.04.2023 с 10-00 до 15-00

Приволжский район

п. Ильмень (ул. 60 лет Октября, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Молодежная)

п. Степняки (ул. Лебедева, ул. 40 лет Победы, ул. Луговая)

17.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Луговая, ул. Кооперативная);

с. Ташелка (ул. Заречная);

17.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

17.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

п. Гривенский

17.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Рабочая, ул. Строительная, ул. Центральная);

17.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. С.-Ивановка (ул. Куйбышева)

17.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Просвет (ул. Солнечная)

17.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Покровка (ул. Озерная, ул. Клубная)

17.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п. Н. Точка (ул. н. Точка)

17.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Подсолнечное (ул. Центральная)

с. Благодаровка (ул. Молодежная)

17.04.2023 с 10-00 до 16-00

Кинель-Черкасский район

с. Семеновка

с. Красная Горка

17.04.2023 с 10-00 до 16-00

Волжский район

пос. Чёрновский

с. Чапаевка

с. Черноречье

17.04.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Дмитриевка (ул. Гражданская)

17.04.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

СДТ Новые сады

17.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

д. Благодаровка (ул. Солнечная, ул. Зеленая).

18.04.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

с. Дмитриевка (ул. Гражданская)

18.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

п. Южный (ул. Комсомольская, ул. Лесная)

18.04.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая)

18.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая, ул. Запрудная, ул. Тракторная, ул. Школьная)

18.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Черновский (ул. Озерная)

18.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ст. Аманак (ул. Вотлашова)

18.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Васильевка (ул. Егорова)

с. Благодаровка (ул. Молодежная)

18.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Мира, ул. Полевая, ул. Макарова);

с. Ташелка (ул. Советская);

18.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

18.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Первомайская, ул. Советская);

18.04.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Нижняя Орлянка (Центральная).

18.04.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

с. Ганькино Матак

19.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Б. Раковка

с. Тремасово

19.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Шоссейная, ул. Казанская)

19.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная);

с. Ташелка (ул. Полевая, ул. Менжинского);

19.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

19.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

п. Золотой

19.04.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Жигули (ул. Красное поселение, ул. Ленина);

19.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Благодаровка (ул. Молодежная)

19.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Калинка (ул. Весенняя, ул. Первоцветная)

19.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Алькино (ул. Школьная)

19.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Новокуйбышевск

п. Маяк (ул. Чапаева, ул. Фрунзе, ул. Крестьянская, ул. Калинина, ул. Свердлова, ул. Садовая)

19.04.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

с. Ганькино Матак

20.04.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

с. Ганькино Матак

20.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с Никитинка

с. Зорьки

с. Знаменка

с. Троицкое

с. Владимировка

п. Зеленогорский

20.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Корнеевка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Комплексная)

20.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Калинка (ул. Первомайская)

с. Преображенка (ул. Юбилейная)

20.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Зуевка (ул. Пролетарская)

20.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Благодаровка (ул. Молодежная)

20.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п. Земледелец (ул. Лесная)

20.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная, ул. Заречная);

п. Менжинский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная, пер. Степной);

20.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

20.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Епифановка

20.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Новокуйбышевск

с. Малое Томылово (ул. Советская, ул. Ж/дорожная, ул. Ленинградская, ул. Набережная)

20.04.2023 с 10-00 до 15-00

Приволжский район

с. Спасское (ул. Крестьянская, ул. Галактионовская, ул. Молодежная, ул. Луговая, пер Дорожный)

п. Садовый (ул. Вишневая, ул. Солнечная)

21.04.2023 с 09-00 до 12-00

Большечерниговский район

п. Глушицкий (НФС)

21.04.2023 с 12-00 до 15-00

Большечерниговский район

с. Благодатовка (Водокачка ООО "Волна")

21.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

п. Менжинский (ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Ульяновская);

с. Ташелка (ул. Сиреневая);

21.04.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный);

21.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Пушкина);

21.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Благодаровка (ул. Молодежная)

21.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Воскресенка (ул. Дорожная, ул. Новосадовая)

21.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

п. Новоникольский (ул. Чекмасова)

21.04.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. М-Глушица (ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Гагарина)

21.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Шоссейная, ул. Казанская)

21.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Сиделькино (ул.Павла Стрелюгина)

п. Кереметь (ул. Кереметская)

24.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Сиделькино (ул. Советская).

24.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

п. Менжинский (ул. Центральная, ул. Ульяновская, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Полевая);

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная);

24.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Октябрьская, ул. Комсомольская);

с. Ольгино

с. Карловка

24.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п. Седыши (ул. Школьная. ул. Черемушки, ул. Луговая)

24.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Заплавное (ул. Любимовка)

24.04.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

п. Новый Кутулук (ул. Степная, ул. Черемушки)

24.04.2023 с 10-00 до 16-00

Алексеевский район

пос. Ильичевский

с. Сухая Ветлянка

24.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

с. Воскресенка (ул. Нижняя, ул. Приозерная)

24.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Школьная, пер. Специалистов)

24.04.2023 с 09-00 до 10-00

Большечерниговский район

с. Благодатовка (Водокачка ООО "Волна")

24.04.2023 с 10-00 до 12-00

Большечерниговский район

с. Благодатовка (ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Шоссейная)

24.04.2023 с 12-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Глушицкий (ул. Шоссейная)

24.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Таганрогская)

25.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (АЗС ООО "Газэнергосеть розница", ИП Баранов)

25.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Бариновка (ул. Уральская)

25.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Заплавное (ул. Чернонебовка)

25.04.2023 с 10-00 до 17-00

Борский район

п. Новый Кутулук (ул. Степная, ул. Черемушки)

25.04.2023 с 10-00 до 17-00

Волжский район

п. Черновский (ул. Рабочая, ул. Вишневая, ул. Советская, ул. Садовая)

25.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Бузыцкова);

25.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Климовка

с. Усолье (ул. К. Маркса, ул. Советская, ул. Южная, ул. Революционная);

25.04.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

с. Хворостянка (ул. Крестьянская)

25.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Школьная, пер. Специалистов)

25.04.2023 с 09-00 до 12-00

Большечерниговский район

п. Глушицкий (ул. Специалистов)

25.04.2023 с 12-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Исток (РТПЦ, Школа, Ростелеком)

25.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Ганькино Матак

с.Новое Ганькино (ул.Советская, ул. Центральная).

26.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Новое Ганькино (ул.Советская, ул. Центральная).

26.04.2023 с 9-00 до 16-00

Красноярский район

с. Калиновка

п. Линёвый

п. Заря

п. Коммунарский

п. Яровой

п. Яблоневый

26.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Вишневая, ул. Придорожная, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная);

26.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Победы, ул. Учительская);

26.04.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с. Славинка (ул. Заречная)

26.04.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с. Заплавное (ул. Любимовка)

26.04.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

с. Чувичи (ул. Молодёжная, ул. Московская)

26.04.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Ленина)

26.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с. Ганькино Матак

27.04.2023 с 10-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Новое Ганькино (ул.Советская, ул. Центральная).

27.04.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Чапаевский (ул. Приозерная, ул. Трудовая, ул. Садовая, ул. Медицинская)

27.04.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с. Богдановка (ул. Молодежная, пер. Торговый)

27.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Ефросинина, ул. Солнечная, ул. Специалистов, ул. Бузыцкова, ул. Советская);

27.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Актуши

27.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Школьная, пер. Специалистов)

28.04.2023 с 8-00 до 17-00

Челно-Вершинский район

с. Сиделькино (ул. Черемшанская, ул. Красный Яр, ул. Вехний Красный Яр).

28.03.2023 с 9-00 до 16-00

Красноярский район

с. Кочкари

с.М.Каменка

п.Кириллинский

п.Линевой

п.Угловой

п.Кондурчинский

28.04.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Колывань (ул. Школьная, пер. Специалистов)

28.04.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Кудашева, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Северная);

28.04.2023 с 09-00 до 17-00

Шигонский район

с. Березовка

с. Левашовка

28.04.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

с. Студенцы (ул. Конституции, ул. Старый Клин, ул. Обороны, ул. Самарская).

с. Масленниково (ул. Мелиораторов, ул. Степная, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Лесная).

с. Михайло-Лебяжье (ул. Советская, ул. Гражданская, ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Речная).

с. Абашево (ул. Дачная, ул. Пролетарская, ул. Набережная, ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская, ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Степная).

с. Толстовка (ул. Речная).

с. Орловка (ул. Лесная, ул. Набережная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.