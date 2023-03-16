В Самаре произошло еще одно нападение собак

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за очередного нападения бездомных животных.
По версии следствия, 15 марта около дома на ул. Виноградной стая бездомных собак напала на четырехлетнего ребенка. Он получил травмы.
Напомним, ранее, 27 февраля, во дворе дома в Советском районе стая бездомных животных напала на семилетнего мальчика.
Следователи считают, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и ООО "Добрые люди", которое должно было организовывать деятельность по общению с бездомными животными.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!