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В Самаре произошло еще одно нападение собак

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за очередного нападения бездомных животных.

По версии следствия, 15 марта около дома на ул. Виноградной стая бездомных собак напала на четырехлетнего ребенка. Он получил травмы.

Напомним, ранее, 27 февраля, во дворе дома в Советском районе стая бездомных животных напала на семилетнего мальчика.

Следователи считают, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и ООО "Добрые люди", которое должно было организовывать деятельность по общению с бездомными животными.

Гид потребителя

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Да такое сплошь и рядом во вс

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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