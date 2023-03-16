В Самаре произошло еще одно нападение собак

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за очередного нападения бездомных животных.

По версии следствия, 15 марта около дома на ул. Виноградной стая бездомных собак напала на четырехлетнего ребенка. Он получил травмы.

Напомним, ранее, 27 февраля, во дворе дома в Советском районе стая бездомных животных напала на семилетнего мальчика.

Следователи считают, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и ООО "Добрые люди", которое должно было организовывать деятельность по общению с бездомными животными.