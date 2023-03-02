В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности") из-за нападения собак на ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 27 февраля во дворе дома в Советском районе стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика.
Следователи считают, что причиной происшествия было ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта, заключенного между городским департаментом городского хозяйства и ООО "Добрые люди". Фирма должна была заниматься бездомными собаками.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063