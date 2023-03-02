Нападение собак на семилетнего ребенка в Самаре привело к уголовному делу

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В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности") из-за нападения собак на ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.