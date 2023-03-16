В Самаре и Сакском районе Крыма пройдет акция по плетению маскировочных сетей

В субботу, 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в Самаре и Сакском районе Республики Крым пройдет акция по плетению маскировочных сетей "#Своихнебросаем".
Акция в Самаре начнется в 11:00 на площади Славы, участвовать в ней может любой желающий. Изготовленные сети отправятся в зону специальной военной операции.
Самарская область - один из ведущих регионов по развитию добровольчества. По поручению губернатора Дмитрия Азарова создан и работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Ни одна социально значимая общественная инициатива не остается без внимания главы региона. С начала проведения специальной военной операции народного масштаба достигло изготовление маскировочных сетей: штабы и коворкинг-центры по их изготовлению есть практически в каждом муниципалитете области (в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Сергиевске, Кинеле, Царевщине, Богатовском, Большеглушицком районах). В рамках встречи с многодетными матерями региона, представителями волонтерского движения в конце 2022 года Дмитрий Азаров отметил инициативу самарского отделения общественного фонда "Русский порядок" по изготовлению маскировочных сетей, которое вовлекло в производство не только взрослое население: "Очень важно, когда молодежь проявляет инициативу. Это им дает и осознание, что такое свой вклад в защиту Отечества, что такое - быть полезным обществу и что значит возможность себя проявить. Все возможности для этого мы стараемся создавать в Самарской области. Чувствовать себя востребованным - очень важно для человека любого возраста, в том числе для самых юных граждан нашей страны".
По поручению главы региона в области создают условия для вовлечения все большего количества жителей в добровольческую деятельность.
В рамках народной акции "#Своихнебросаем" на площади Славы 18 марта установят специализированные станки для плетения маскировочных сетей, а волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и участники нескольких добровольческих движений проведут мастер-классы по их изготовлению.
"Сначала я плела маскировочные сети одна, но совсем скоро инициативу проявили и другие неравнодушные жители. Сегодня мы объединяем 280 человек: от самых маленьких дошколят до неравнодушных жителей "серебряного возраста". Важна помощь каждого", - говорит Любовь Бушило, лидер добровольческого движения "Покров_63".
"Добровольческое движение очень развито в Самарской области. Низкий поклон всем добровольцам, всем волонтерам, которые по зову сердец приходят на помощь людям, когда эта помощь нужна. У нас люди талантливые и неравнодушные, главное наше богатство", - отмечал глава региона.
Последние комментарии
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