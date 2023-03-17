В Самаре разработают схему перекрытия дорог в связи с ремонтом моста на ул. Земеца

В настоящее время разрабатывается схема перекрытия участков дорог в связи с началом ремонта дорожного полотна путепровода на ул. Земеца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
"Это долгожданный ремонт моста, который является одной из ключевых дорог, связывающих промышленные предприятия города с другими районами, — отмечается в сообщении. — Пока никакие решения не приняты. Они будут вырабатываться совместно с представителями предприятий, расположенных на Заводском шоссе, районной администрацией и депутатами, представляющими интересы жителей микрорайона, чтобы максимально снизить издержки при проведении ремонта".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?