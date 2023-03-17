В Самаре разработают схему перекрытия дорог в связи с ремонтом моста на ул. Земеца

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В настоящее время разрабатывается схема перекрытия участков дорог в связи с началом ремонта дорожного полотна путепровода на ул. Земеца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.