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ПСБ первым в России запустил сервис B2B-переводов через СБП

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ первым на российском рынке реализовал функционал проведения операций в формате B2B с помощью Системы быстрых платежей. Сервис доступен как в мобильном, так и в интернет-банке, что позволяет юридическим лицам — клиентам ПСБ совершать платежи через СБП с любого удобного им устройства.

"Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте — В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз. Такой интерес к сервису объясняется в первую очередь удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

С новым сервисом предприниматели-резиденты Российской Федерации, которые являются клиентами ПСБ, смогут круглосуточно проводить онлайн-операции на сумму до 1 млн рублей и мгновенно получать денежные средства на свой расчетный счет, а также совершать онлайн-платежи в адрес своих партнеров. Формат В2В СБП будет особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами. По мере подключения сервиса В2В СБП другими банками предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.

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