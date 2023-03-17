В Самаре пройдет совет ПФО по инвестициям и экономическому развитию

Самарская область вновь станет центром обсуждения вопросов федерального значения. Сегодня, 17 марта, в Самаре состоится совет ПФО.

Заседание на тему "Реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестиционной активности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития" проведет полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. С основным докладом выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В мероприятии примут участие генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, руководители профильных федеральных министерств, главы регионов ПФО, представители делового сообщества.