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В Самаре пройдет совет ПФО по инвестициям и экономическому развитию

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вновь станет центром обсуждения вопросов федерального значения. Сегодня, 17 марта, в Самаре состоится совет ПФО.

Заседание на тему "Реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестиционной активности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития" проведет полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. С основным докладом выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В мероприятии примут участие генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, руководители профильных федеральных министерств, главы регионов ПФО, представители делового сообщества.

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