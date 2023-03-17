В Самаре пройдет совет ПФО по инвестициям и экономическому развитию

Самарская область вновь станет центром обсуждения вопросов федерального значения. Сегодня, 17 марта, в Самаре состоится совет ПФО.
Заседание на тему "Реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестиционной активности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития" проведет полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. С основным докладом выступит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В мероприятии примут участие генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, руководители профильных федеральных министерств, главы регионов ПФО, представители делового сообщества.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?