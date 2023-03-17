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"Открытие Инвестиции" регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из ведущих российских брокеров "Открытие Инвестиции" (дочерняя компания банка "Открытие", входит в Группу ВТБ) внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision на базе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической оцифровки документов и распознавания изображений.

Разработчик технологии — компания "Биорг", резидент "Сколково". Благодаря внедрению платформы процесс открытия брокерского счета ускорился в три раза, в среднем до 5 минут. В большинстве случаев клиенты могут получить доступ к торгам уже в течение 10-15 минут. Документы обрабатываются в круглосуточном режиме без перерывов.

До внедрения технологии "Биорг" входящие заявки обрабатывали преимущественно сотрудники "Открытие Инвестиции" и только в рабочее время. Узким местом был процесс валидации фотографии паспорта. В условиях большого потока заявок клиент вынужден был ждать решения не менее двух часов, а в некоторых случаях до суток. При этом основное время уходило на ожидание в очереди на обработку.

Технология Beorg Smart Vision на базе ИИ разгружает сотрудников, выполняя за них рутинные действия по распознаванию и верификации документов. Решение избавляет от очередей на обработку заявок, в том числе при нарастающем потоке регистраций, пиковых нагрузках. Клиенты могут дистанционно открыть счет и в режиме реального времени получить доступ к операциям на бирже.

"До "Биорг" мы использовали для распознавания паспортов продукт другой компании, но он не закрывал всех наших потребностей. В частности, мы не могли принять однозначное решение о безопасной регистрации пользователя, поскольку большое количество паспортов распознавалось с низким качеством, приходилось перепроверять их вручную. Платформа Beorg Smart Vision дает нам гарантированное качество распознавания на уровне почти 100 процентов и полную автоматизацию бизнес-процесса за счет двухэтапного метода верификации. Кроме того, нам удалось сэкономить на обработке документов, поскольку при возросших объемах продаж услуг не понадобилось увеличивать штат людей для валидации паспортов", — говорит Кристина Коваленко, директор департамента IT "Открытие Инвестиции".

ИИ-сервис оцифровки и распознавания представители брокера планируют масштабировать и на другие процессы, где необходима проверка паспорта.

Перед стартом проекта технология "Биорг" прошла ступенчатый отбор. В течение нескольких месяцев платформу пилотировали, чтобы убедиться в качестве и скорости распознавания. Около месяца накапливали и анализировали данные, сравнивали результаты с альтернативными решениями на рынке.

"Выбор в пользу нашего сервиса дополнительно подтверждает, что облачные технологии при должном уровне безопасности дают бизнесу значительное преимущество по сравнению с "тяжелыми" контурными решениями: быстрый старт, высокую скорость обработки документов, вне зависимости от уровня собственных ИТ-мощностей, возможность быстро масштабироваться", — отмечает генеральный директор "Биорг" Руслан Алигаджиев.

Специальная рабочая группа с участием ключевых подразделений "Открытие Инвестиции" анализировала возможные риски обработки персональных данных клиентов при помощи облачного решения. Подтвержденная степень защиты данных на платформе — технологии шифрования (ГОСТ) и деперсонализации, когда перед обработкой документы "разрезаются" на фрагменты, сертификация ФСТЭК и ФСБ — дали основания принять положительное решение о старте проекта.

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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