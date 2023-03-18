Спасатели доставили скорой мужчину из деревни, отрезанной паводком

Вечером 17 марта спасатели помогли в транспортировке 59-летнего жителя деревни Малиновый Куст, которому срочно потребовалась медицинская помощь, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему. В 19:00 спасатели отправились в Красноярский район. Они переправили мужчину на лодке. В 22:18 его передали врачам скорой медицинской помощи.