Самарская область побила температурные рекорды по теплу

В Самарской области 17 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, по информации Приволжского УГМС.

В Большой Глушице в этот день столбик термометра показал 12,2°С, в Безенчуке и Тольятти - 11,9°С, в Сызрани - 10,2°С и в Самаре - 9,9°С. Областная столица побила рекорд 2020 г., когда было воздух прогрелся до 6,7°С. А в Серноводске так тепло не было с 1974 г. (5,8°С), где в пятницу зафиксировали 9,1°С.