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Клиенты ВТБ в Самарской области увеличили объем налоговых платежей в 2,5 раза

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн составил 17 млн рублей, увеличившись в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили более 38 тысяч клиентов банка в регионе, основная доля платежей пришлась на январь.

За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн в Поволжском федеральном округе совершили более 210 тыс. налоговых платежей на общую сумму около 90 млн рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось более чем в 10 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 435 рублей.

В прошлом году клиенты ВТБ в Самарской области совершили более 70 тыс. налоговых платежей на общую сумму 195 млн рублей. Это один из лучших результатов по стране. Наряду с Московским регионом (5 млрд), Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (1,1 млрд рублей), Пермским краем (240 млн) и Краснодарским краем (223 млн) губерния вошла в топ-5 по объему транзакций физических лиц. В целом по стране клиенты ВТБ совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе "Платежи" нужно выбрать вкладку "Налоги" и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет — банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет-версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

"ВТБ обновил сервис оплаты налогов, что позволило ускорить проведение таких платежей и сделать процедуру оплаты значительно комфортнее за счет прямого перехода из личного кабинета ФНС в ВТБ Онлайн. Мы отмечаем рост объема налоговых платежей практически по всем городам Самарской области. По итогам 2022 года в топ-3 по этому показателю вошли Самара, Тольятти и Сызрань. Помимо налогов в нашем мобильном приложении и интернет-банке можно также оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, страховку, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции. Каталог постоянно дополняется новыми провайдерами", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

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