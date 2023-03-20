Занимающийся бездомными собаками подрядчик прокомментировал инцидент с нападением собак

Подрядная организация ООО "Добрые люди", занимающаяся безнадзорными собаками, дала комментарий по поводу инцидента с ребенком на ул. Виноградной в Самаре.

"15 марта в Самаре от укуса собаки пострадал четырехлетний ребенок. Это произошло во дворе жилого дома на ул. Виноградной. Конечно, то, что малыш получил травму, — ужасно, мы желаем ему скорейшего выздоровления! Но хочется также обратить внимание на то, как это произошло. Мы собрали все сведения, пообщались со свидетелями и установили, что мальчик во время игры забежал за угол дома, буквально врезавшись в спящих там собак. Животные испугались и отреагировали. Произошел несчастный случай", — рассказала директор подрядной организации по ОСВВ "Добрые люди" Инна Тарасенко.

Из-за случившего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Директор организации подчеркивает, что ООО "Добрые люди" проходит по делу в статусе свидетеля.

"Животные, находившиеся в тот день во дворе дома по ул. Виноградной, уже проходили по программе ОСВВ, о чем имеют несмываемые метки. Собаки, в соответствии с Федеральным законодательством, более года назад были возвращены в прежнюю среду обитания. Они курируются местными жителями и, по их словам, агрессии никогда не проявляли. С данного адреса не было ни одного обращения в департамент городского хозяйства и экологии об отлове животных.

Но, согласно данным трекеров, которые отслеживают передвижение автомобилей бригад отлова, мы мониторим этот район очень давно. Более того, были там за несколько часов до происшествия, чтобы забрать на лечение щенка со сломанной лапой. Соответственно, работаем не только по жалобам, но и производим плановые выезды", — добавила Инна Тарасенко.