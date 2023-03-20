"Открытие Авто": жители Приволжья стали лояльнее относиться к дорожным камерам

По результатам опроса* "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") более половины жителей ПФО считают штрафы с дорожных камер справедливыми. При этом большинство опрошенных (58%) согласны с тем, что камеры позволяют снизить аварийность на дорогах. Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились с ответом на аналогичный вопрос, а согласились лишь 25% опрошенных.

Для 58% опрошенных в Приволжском Федеральном округе дорожные штрафы являются справедливым наказанием, тогда как 42% считают их способом заработать на водителях. В пользу камер на дорогах чаще высказывались женщины (64%) и молодые водители в возрасте 26-40 лет (63%). Среди мужчин мнения разделись поровну, а автолюбители старшего поколения (56+) отметили, что камеры являются скорее способом наживы на водителях (49% опрошенных). Значимо чаще признавали справедливость подобного вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).

В то же время также 58% опрошенных в регионе согласились с тем, что камеры позволяют снизить аварийность, тогда как 42% не увидели эффекта от данного способа контроля за правонарушениями на дорогах. Чаще этого мнения придерживались женщины (61%) по сравнению с мужской аудиторией (55%). Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились ответить на этот вопрос, согласились 25% опрошенных, не согласились 30%.

Оценивая функционал умных камер, почти 80% жителей ПФО отметили, что эти приборы должны внимательнее следить за агрессивным вождением и превышением скорости (66%). Еще 30% предлагают усилить контроль за "обочечниками", 38% — за разговорами по телефону, 18% — за нарушениями разметки и 11% — за неправильной парковкой. Также опрошенные отметили, что нужно лучше отслеживать наличие и актуальность полиса ОСАГО (5%) и талонов техосмотра (1%).

Женщины чаще мужчин считают, что с помощью камер нужно серьёзнее контролировать агрессивное вождение, превышение скорости, разговоры по телефону и непристегнутый ремень. А мужчины полагают, что стоит чаще штрафовать за езду по обочине, нарушение разметки и отсутствие полиса ОСАГО. В регионах агрессивное вождение чаще всего беспокоит жителей Поволжья и петербуржцев, превышение скорости — жителей Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. Езда по обочине как нарушение наиболее критично для петербуржцев, жителей Центрального и Южного федеральных округов. А, по мнению дальневосточников и жителей Поволжья, в зоне повышенного внимания и контроля камер должны быть разговоры по телефону.