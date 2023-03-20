"Открытие Авто": жители Приволжья стали лояльнее относиться к дорожным камерам

По результатам опроса* "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") более половины жителей ПФО считают штрафы с дорожных камер справедливыми. При этом большинство опрошенных (58%) согласны с тем, что камеры позволяют снизить аварийность на дорогах. Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились с ответом на аналогичный вопрос, а согласились лишь 25% опрошенных.
Для 58% опрошенных в Приволжском Федеральном округе дорожные штрафы являются справедливым наказанием, тогда как 42% считают их способом заработать на водителях. В пользу камер на дорогах чаще высказывались женщины (64%) и молодые водители в возрасте 26-40 лет (63%). Среди мужчин мнения разделись поровну, а автолюбители старшего поколения (56+) отметили, что камеры являются скорее способом наживы на водителях (49% опрошенных). Значимо чаще признавали справедливость подобного вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).
В то же время также 58% опрошенных в регионе согласились с тем, что камеры позволяют снизить аварийность, тогда как 42% не увидели эффекта от данного способа контроля за правонарушениями на дорогах. Чаще этого мнения придерживались женщины (61%) по сравнению с мужской аудиторией (55%). Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились ответить на этот вопрос, согласились 25% опрошенных, не согласились 30%.
Оценивая функционал умных камер, почти 80% жителей ПФО отметили, что эти приборы должны внимательнее следить за агрессивным вождением и превышением скорости (66%). Еще 30% предлагают усилить контроль за "обочечниками", 38% — за разговорами по телефону, 18% — за нарушениями разметки и 11% — за неправильной парковкой. Также опрошенные отметили, что нужно лучше отслеживать наличие и актуальность полиса ОСАГО (5%) и талонов техосмотра (1%).
Женщины чаще мужчин считают, что с помощью камер нужно серьёзнее контролировать агрессивное вождение, превышение скорости, разговоры по телефону и непристегнутый ремень. А мужчины полагают, что стоит чаще штрафовать за езду по обочине, нарушение разметки и отсутствие полиса ОСАГО. В регионах агрессивное вождение чаще всего беспокоит жителей Поволжья и петербуржцев, превышение скорости — жителей Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. Езда по обочине как нарушение наиболее критично для петербуржцев, жителей Центрального и Южного федеральных округов. А, по мнению дальневосточников и жителей Поволжья, в зоне повышенного внимания и контроля камер должны быть разговоры по телефону.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.