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Банк "Открытие": за последний год жители ПФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицы

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 90% жителей Приволжского федерального округа постоянно едят мясо. 56% не готовы отказаться от него ни при каких условиях. В целом жители округа любят мясо больше, чем рыбу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) к Международному дню без мяса 20 марта.

36% опрошенных едят мясо каждый день. Еще 55% также употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 7%, еще 2% делают это не чаще, чем раз в месяц.

Потребление говядины за последний год не изменилось у 59%. У 4% оно увеличилось, у 37% уменьшилось. У 65% за год не изменилось потребление свинины, 6% стали есть ее больше, а 29% меньше. 72% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад, 12% стали потреблять его меньше, а 16% больше. Таким образом за год жители ПФО стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего называются изменение цен на конкретные виды мяса (42%), изменение вкусов (17%), решение перейти на более здоровое питание (12%). При этом 9% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.

Также 56% отметили, что не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях. При этом 39% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей, 2% готовы перестать есть мясо из-за любви или дружбы с человеком, который его не ест. При этом 41% опрошенных любят мясо больше, чем рыбу. Еще 44% любят мясо и рыбу одинаково, 15% отдают предпочтение рыбе. Одинаково не любят мясо и рыбу 1% опрошенных.

*Опрос проведен банком "Открытие" 8–15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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