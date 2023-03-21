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Федеральная власть Власть и политика

Шесть судей Самарской области подали заявление об отставке

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области 24 марта рассмотрит заявления о прекращении полномочий шести судей, раскрывает повестку заседания ККС.

В числе заявителей судьи Советского районного суда Елена Смолова, Красноярского районного суда Наталья Тремасова, Автозаводского райсуда Тольятти Ольга Конюхова, Безенчукского районного суда Имран Бахышев, Большеглушицкого райсуда Валентина Чернова и участка №10 Кировского судебного района Наталья Копылова.

Напомним, Наталья Тремасова вела несколько громких процессов: по делу о нападениях на главу управления Росимущества по Самарской области Айнара Кинжабаева и связанное с этим дело о банде Андрея Филимошина, пересматривала приговор вдове банкира Екатерине Пузиковой.

Кроме того, ККС рассмотрит заявления кандидатов на должности судей Новокуйбышевского, Отрадненского городских судов, судебных районов Самары и Тольятти, Нефтегорского района.

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