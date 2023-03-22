Самарский строительно-энергетический колледж вступил в "Движение первых"

В Самарской области все больше образовательных организаций присоединяются к Российскому движению детей и молодёжи "Движение первых". Во вторник, 21 марта, состоялось открытие первичного отделения на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева". С такой инициативой выступили активные студенты колледжа.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров большое внимание уделяет системе образования и сфере государственной молодёжной политики. Благодаря этому в регионе создаются все условия для того, чтобы у каждого ребёнка, у каждого молодого человека была возможность самореализации. Здорово, что сегодня колледж присоединяется к Движению первых. Ведь каждый из вас, находящийся в этом зале, по-своему талантлив: кто-то увлекается спортом, кому-то ближе наука, учёба, творчество или общественная деятельность, а кто-то уже профессионал своего дела. Главное, чтобы каждому были доступны возможности, которые помогут проявлять себя. Уверен, те программы, проекты, которые в настоящее время формируются, станут интересными и получат своё дальнейшее развитие, реализацию, в том числе и в стенах колледжа", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, обращаясь к участникам встречи.
Вступив в ряды российского движения детей и молодёжи, обучающиеся строительно-энергетического колледжа уже готовы предложить свои проекты. Так, студенту третьего курса-победителю конкурса "Студент года" в номинации "Студенческий лидер ссуза" Денису Шишикину особенно близка активная общественная жизнь. Будучи председателем студенческого совета, он является региональным координатором центра "Команда ПРОФИ", членом Самарского Союза Молодёжи, а также координатором волонтёров ресурсного центра добровольчества Самарской области.
"В ближайшее время мы планируем подать заявку на участие в конкурсе Росмолодёжь. Гранты. Наш проект направлен на создание точки молодёжных инициатив на базе колледжа", — поделился своими планами Денис.
"Когда ты вступаешь в Движение, ты находишься в Движении, а это даёт огромные возможности, открывает многие двери. Здесь много разных направлений: спорт, волонтёрство и прочие. Каждый сможет найти своё", — отмечает студент Даниил Родькин, который планирует продолжить в Движении волонтерскую деятельность.
Напомним, новое Движение создано летом 2022 года по инициативе детей. Её поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства возглавил наблюдательный совет Движения. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с новым Движением возглавил губернатор Дмитрий Азаров.
В губернии к Движению первых уже присоединилось более 100 образовательных организаций, ещё порядка 300 заявок находятся на рассмотрении. Специалист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Александра Берилко отметила: "Для того, чтобы стать частью российского движения детей и молодёжи "Движение первых" нужно желание, а присоединиться к нему можно на сайте будьвдвижении.рф".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.