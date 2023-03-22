Самарский строительно-энергетический колледж вступил в "Движение первых"

В Самарской области все больше образовательных организаций присоединяются к Российскому движению детей и молодёжи "Движение первых". Во вторник, 21 марта, состоялось открытие первичного отделения на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева". С такой инициативой выступили активные студенты колледжа.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров большое внимание уделяет системе образования и сфере государственной молодёжной политики. Благодаря этому в регионе создаются все условия для того, чтобы у каждого ребёнка, у каждого молодого человека была возможность самореализации. Здорово, что сегодня колледж присоединяется к Движению первых. Ведь каждый из вас, находящийся в этом зале, по-своему талантлив: кто-то увлекается спортом, кому-то ближе наука, учёба, творчество или общественная деятельность, а кто-то уже профессионал своего дела. Главное, чтобы каждому были доступны возможности, которые помогут проявлять себя. Уверен, те программы, проекты, которые в настоящее время формируются, станут интересными и получат своё дальнейшее развитие, реализацию, в том числе и в стенах колледжа", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, обращаясь к участникам встречи.

Вступив в ряды российского движения детей и молодёжи, обучающиеся строительно-энергетического колледжа уже готовы предложить свои проекты. Так, студенту третьего курса-победителю конкурса "Студент года" в номинации "Студенческий лидер ссуза" Денису Шишикину особенно близка активная общественная жизнь. Будучи председателем студенческого совета, он является региональным координатором центра "Команда ПРОФИ", членом Самарского Союза Молодёжи, а также координатором волонтёров ресурсного центра добровольчества Самарской области.

"В ближайшее время мы планируем подать заявку на участие в конкурсе Росмолодёжь. Гранты. Наш проект направлен на создание точки молодёжных инициатив на базе колледжа", — поделился своими планами Денис.

"Когда ты вступаешь в Движение, ты находишься в Движении, а это даёт огромные возможности, открывает многие двери. Здесь много разных направлений: спорт, волонтёрство и прочие. Каждый сможет найти своё", — отмечает студент Даниил Родькин, который планирует продолжить в Движении волонтерскую деятельность.

Напомним, новое Движение создано летом 2022 года по инициативе детей. Её поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства возглавил наблюдательный совет Движения. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с новым Движением возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

В губернии к Движению первых уже присоединилось более 100 образовательных организаций, ещё порядка 300 заявок находятся на рассмотрении. Специалист регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Александра Берилко отметила: "Для того, чтобы стать частью российского движения детей и молодёжи "Движение первых" нужно желание, а присоединиться к нему можно на сайте будьвдвижении.рф".