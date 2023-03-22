БК "Самара" уступила саратовскому "Автодору"

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ баскетболисты "Самары" уступили саратовскому "Автодору" со счетом — 83:87 (16:29, 22:25, 31:12, 14:21).
Самым результативным в составе самарцев стал Джордан Теодор, набравший 26 очков. 17 очков на счету Джеймса Энниса. 13 — у Маркоса Найта.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.