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Общество

Стало известно будет ли закрываться движение трамваев на время ремонта путей на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Начало ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой в 2023 г. не повлечет за собой закрытия движения трамваев, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на главу ТТУ Михаила Ефремова.

"У нас уже есть опыт подобного ремонта, и есть технологии, как проводить этот ремонт без перекрытия трамвайного движения. Так что горожане могут не беспокоиться — им не придется пересаживаться на автобусы", — пообещал Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, примерно в июле 2023 г. начнется ремонт наиболее проблемного участка — от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Именно на этом отрезке в марте 2023 г. несколько раз вставали трамваи из-за скопления талых вод. Рельсошпальная решетка на этом участке будет приподнята во избежание повторения подобных ситуаций.

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