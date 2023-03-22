Стало известно будет ли закрываться движение трамваев на время ремонта путей на ул. Ново-Садовой

Начало ремонта трамвайных путей на ул. Ново-Садовой в 2023 г. не повлечет за собой закрытия движения трамваев, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на главу ТТУ Михаила Ефремова.

"У нас уже есть опыт подобного ремонта, и есть технологии, как проводить этот ремонт без перекрытия трамвайного движения. Так что горожане могут не беспокоиться — им не придется пересаживаться на автобусы", — пообещал Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, примерно в июле 2023 г. начнется ремонт наиболее проблемного участка — от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Именно на этом отрезке в марте 2023 г. несколько раз вставали трамваи из-за скопления талых вод. Рельсошпальная решетка на этом участке будет приподнята во избежание повторения подобных ситуаций.