На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Зинаиду Федоровну Шкуратову похоронили сегодня на кладбище поселка Царевщина. Проститься с ветераном пришли росгвардейцы, представители региональных и муниципальных властей.
Зинаида Федоровна прожила яркую и насыщенную жизнь. В начале войны 17-летней девушкой она пришла добровольцем в военкомат, откуда была направлена на курсы медицинских сестер военного времени. После сдачи экзамена будущей фронтовичке выдали форму и отправили в одно из стрелковых подразделений 73-й дивизии 69-й армии, личный состав которой вскоре отправился на Курскую дугу.
Здесь, во время сражения, окончательно сломившего хребет нацистской военной машине, Зинаида Федоровна, тогда еще просто Зина — невысокая, коротко стриженая девочка, больше похожая на мальчишку-сорванца, вытаскивала раненых из самого пекла. В ту пору ей удалось спасти более ста человек.
Затем была битва за Донбасс, где своими глазами она видела зверства бандеровцев, освобождение Харькова, Польши, Потсдама и, наконец, встреча Победы в поверженном Берлине. Здесь осколком снаряда на обгорелой стене Рейхстага она оставила автограф: "Старшина Шкуратова с Волги".
В Куйбышев старшина медицинской службы Шкуратова вернулась с полным комплектом фронтовых наград: орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За Отвагу", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией". Здесь связала свою жизнь с вневедомственной охраной, в которой проработала многие годы.
"Жизнь Зинаиды Федоровны совпала сразу с несколькими значимыми эпохами в истории страны. Это Великая Отечественная и годы восстановления, перестройка и новое время. Ее судьба была полна тягот и лишений, но, несмотря ни на что, она всегда была полна радости и оптимизма, оставаясь для всех нас олицетворением Победы. Законы бытия, к сожалению, неумолимы. Мы видим, как сегодня, на смену ветеранам той страшной войны, приходят новые герои. Они также беззаветно верны своей Родине, также готовы выполнить поставленные задачи по ее защите. А значит, знамя славных побед находится в надежных руках", — подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.