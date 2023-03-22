На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Зинаиду Федоровну Шкуратову похоронили сегодня на кладбище поселка Царевщина. Проститься с ветераном пришли росгвардейцы, представители региональных и муниципальных властей.

Зинаида Федоровна прожила яркую и насыщенную жизнь. В начале войны 17-летней девушкой она пришла добровольцем в военкомат, откуда была направлена на курсы медицинских сестер военного времени. После сдачи экзамена будущей фронтовичке выдали форму и отправили в одно из стрелковых подразделений 73-й дивизии 69-й армии, личный состав которой вскоре отправился на Курскую дугу.

Здесь, во время сражения, окончательно сломившего хребет нацистской военной машине, Зинаида Федоровна, тогда еще просто Зина — невысокая, коротко стриженая девочка, больше похожая на мальчишку-сорванца, вытаскивала раненых из самого пекла. В ту пору ей удалось спасти более ста человек.

Затем была битва за Донбасс, где своими глазами она видела зверства бандеровцев, освобождение Харькова, Польши, Потсдама и, наконец, встреча Победы в поверженном Берлине. Здесь осколком снаряда на обгорелой стене Рейхстага она оставила автограф: "Старшина Шкуратова с Волги".

В Куйбышев старшина медицинской службы Шкуратова вернулась с полным комплектом фронтовых наград: орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За Отвагу", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией". Здесь связала свою жизнь с вневедомственной охраной, в которой проработала многие годы.

"Жизнь Зинаиды Федоровны совпала сразу с несколькими значимыми эпохами в истории страны. Это Великая Отечественная и годы восстановления, перестройка и новое время. Ее судьба была полна тягот и лишений, но, несмотря ни на что, она всегда была полна радости и оптимизма, оставаясь для всех нас олицетворением Победы. Законы бытия, к сожалению, неумолимы. Мы видим, как сегодня, на смену ветеранам той страшной войны, приходят новые герои. Они также беззаветно верны своей Родине, также готовы выполнить поставленные задачи по ее защите. А значит, знамя славных побед находится в надежных руках", — подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.