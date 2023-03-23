Тольяттинка взяла в кредит для мошенников 2,5 млн рублей

В Тольятти 53-летняя технический сотрудник одной из библиотек стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на "безопасный" счет. Жительница Тольятти выполнила его требования и "подарила" злоумышленнику почти 2,5 млн рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, тольяттинка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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