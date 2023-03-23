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Преступления Происшествия

Тольяттинка взяла в кредит для мошенников 2,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 53-летняя технический сотрудник одной из библиотек стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на "безопасный" счет. Жительница Тольятти выполнила его требования и "подарила" злоумышленнику почти 2,5 млн рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, тольяттинка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Гид потребителя

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