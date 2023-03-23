Экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских увольняют из органов

Экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских планируют уволить из органов внутренних дел, сообщает "КП-Самара". Мужчину подозревали в связи с преступной группировкой.

По информации ГУ МВД России по Самарской области процедура увольнения Вячеслава Хомских уже запущена, в связи с принятием решения судебной коллегией по уголовным делам. Дело множество раз направляли на рассмотрение. По версии следствия, в марте 2011 г. Вячеслав Хомских получил от членов ОПГ отечественный автомобиль, стоимость которого оценили около 300 тыс. рублей.

Вячеслава Хомских приговорили к 10 годам лишения свободы. Прошлым летом приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрения.