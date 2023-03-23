Жительница Тольятти незаконно прописала в своей квартире 20 мигрантов

Жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в середине февраля 31-летняя женщина незаконно прописала иностранцев по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилье.
По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение.
В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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