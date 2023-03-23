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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти незаконно прописала в своей квартире 20 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в середине февраля 31-летняя женщина незаконно прописала иностранцев по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилье.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение.

В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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