В Тольятти библиотекарь отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Жительнице Тольятти, техническому сотруднику одной из библиотек, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Незнакомец убедил 52-летнюю женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на "безопасный" счет. Жительница Тольятти выполнила его требования и "подарила" злоумышленнику почти 2,5 млн рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, тольяттинка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые "безопасные счета".

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.



