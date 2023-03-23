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В феврале индекс деловой активности МСБ вышел в зону уверенного роста

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Индекс RSBI по итогам февраля 2023 года составил 53,9 пункта, что говорит об уверенном росте деловой активности малого и среднего бизнеса, чему способствовало дальнейшее улучшение показателей компонент или их сохранение на высоком уровне.

Компонента Продажи находится в зоне спада, но продолжает расти четвертый месяц подряд. Компонента Кадры достигла максимума с лета 2021 года, компонента Кредиты обновила пиковые значения. Компонента Инвестиции не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, оставаясь в зоне роста.

"Деловая активность малого и среднего бизнеса в феврале усилила рост, продемонстрировав максимальные показатели с августа прошлого года. Это отражает оживление в экономике страны в целом и говорит о позитивных ожиданиях предпринимателей на ближайшее будущее. Именно оптимизм становится драйвером роста показателей Индекса RSBI, расширения бизнеса и устойчивого спроса на кредиты", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи выросла до максимальных значений с октября 2021 года, но при этом она все еще остается в зоне спада. Рост компоненты в феврале стал возможен исключительно за счет улучшения ожиданий: на 10 п. п. снизилось число респондентов, которые ожидают сокращение выручки в ближайшие три месяца — таких было только 18%. Роста же выручки ждет на 11 п. п. больше компаний, чем месяцем ранее, — 32% респондентов заявили об этом.

Фактические значения компоненты ухудшились: 40% предпринимателей отметили сокращение продаж в феврале, что на 2 п. п. больше, чем месяцем ранее, а нарастить выручку в феврале смогли 12% опрошенных МСБ против 14% в январе. Почти у половины опрошенных выручка не изменилась.

Компонента Кадры

Доля тех предпринимателей, кто в феврале сокращал сотрудников, осталась неизменной и составила 19%, компании, которые принимали в отчетном периоде на работу новых сотрудников, также практически не изменилась и составила 9% от всех опрошенных.

До 24% выросла доля респондентов, ожидающих в ближайшие три месяца расширения штата сотрудников, что на 3 п. п. больше, чем месяцем ранее. При этом только 4% опрошенных ожидают сокращения персонала, что сопоставимо с показателями января.

Компонента Инвестиции не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, но сохранила позиции в зоне роста.

Доля МСБ, расширявших бизнес в феврале, сократилась на 2 п. п. и составила 18%, также незначительно увеличилось количество тех компаний, кто отметил сокращение инвестиций — они составили 10%
Ожидания бизнеса в феврале были лучше, чем фактические показатели. Так, доля ожидающих расширения бизнеса выросла на 2 п. п. — до 28%. Доля ожидавших сокращения инвестиций в аналогичном периоде снизилась на 1 п. п.

Компонента Кредиты достигла значения в 59,8 пунктов, что указывает на комфортную среду на рынке кредитования МСБ.

Доля получивших кредит в феврале увеличилась до 13%. При этом количество тех, кто подавал заявку на кредит, но не получил одобрение, снизилась на 4 п. п. и составила 7%.

В то же время доля МСБ, имеющего кредиты в банках, в феврале выросла на 2 п. п. до 30%. Показатель неудовлетворенного спроса снизился до минимального за все время наблюдений значения в 10%.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы по размерам бизнеса в феврале снова выросли.

Значительный рост продемонстрировала деловая активность среднего бизнеса, которая достигла 62,1 пунктов против 57,2 в январе.

Индекс RSBI микробизнеса достиг нейтрального уровня в 50,1 пункта впервые с июня 2021 года. Деловая активность малого бизнеса также выросла до 56,1 пункта, оставшись в зоне уверенного роста.

Основным драйвером для микро- и малого бизнеса стали улучшенные ожидания по выручке. Отметим, что исторически заметна приверженность бизнеса к позитивным ожиданиям на перспективу, которые не реализуются по факту в большинстве случаев. Улучшение ситуации с кредитованием также внесло существенный вклад в рост сегмента малого бизнеса.

А ключевым драйвером деловой активности среднего бизнеса оказался рост показателя как фактических, так и ожидаемых продаж.

Индекс RSBI по видам деятельности

В феврале деловая активность во всех сферах деятельности МСБ выросла. Наиболее уверенно рос сегмент торговли, которую поддержало улучшение ожиданий по продажам, кадрам и инвестициям, наряду с улучшением кредитования, несмотря на то, что фактические значения по первым трем компонентам в феврале ухудшились.

Производственный сектор все еще лидирует по темпам роста деловой активности: RSBI достиг 56,4 пунктов.

Деловая активность сферы услуг немного выросла по всем компонентам подындекса, но наибольший вклад внесли улучшенные ожидания продаж. Такая же картина отмечалась по общему индексу в целом.

Гид потребителя

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