В Самаре отправили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в передаче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2022 г. мужчина получил 210 тыс. руб. и пообещал помочь в получении трех удостоверений тракториста-машиниста категорий "В" и "С" без обучения и экзаменов.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063