В Самаре 6-летний ребенок случайно проткнул глаз ножницами, создавая поделку

В детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского поступила 6-летняя девочка с проникающей травмой глаза. В процессе изготовления поделки ребенок случайно попал ножницами в глаз и проткнул его. Врачи-офтальмологи диагностировали проникающую травму глаза, ребенка госпитализировали и провели срочную операцию.
"Травма пришлась на оптическую зону роговицы, которая отвечает за центральное зрение. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству врачей-офтальмологов детского микрохирургического отделения в результате сложной операции удалось спасти глаз и зрение ребенку", — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас 6-летняя Евгения чувствует себя хорошо, зрение в травмированном глазу после операции составляет 30%. Девочка находится под наблюдением офтальмологов больницы им. Ерошевского.
"Произошло все в конце февраля: мы мастерили поделку, вырезали из картона, в какой-то момент ножницы соскочили и попали в глаз. Обратились в больницу имени Ерошевского, нас оперативно приняли, провели осмотр, сказали, что травма очень серьезная, нужна операция и госпитализация. Когда поступили, глаз практически не видел, после операции зрение появилось. Сейчас все хорошо, глаз не беспокоит, видит. Мы очень благодарны нашему лечащему врачу Андрею Евгеньевичу, хороший и внимательный доктор, спасибо ему большое", — отметила мама Анастасия Мороз.
Из-за травмы хрусталик оказался поврежден, и летом ребенку предстоит еще одна операция по замене хрусталика на искусственный — интраокулярную линзу.
"Травма пришлась на оптическую зону роговицы: острие ножниц разрезало прозрачную оболочку глаза, повредило внутренние структуры глаза и хрусталик. Зрение ребенка резко снизилось, — рассказал заведующий детским офтальмологическим микрохирургическим отделением № 5 больницы им. Т. И. Ерошевского Андрей Синеок. — Центральная часть прозрачной оболочки глаза отвечает за особенно четкое зрение у человека, она очень тонкая по толщине — порядка 0,5 мм. Проведение операции в этой части требует "ювелирных" навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы. Нам удалось восстановить целостность и форму прозрачной оболочки, структур глаза и сохранить зрение".
Ежегодно с различными травмами глаз в детское отделение областной офтальмологической больницы поступает около 50 детей.
Неотложная офтальмологическая помощь в приемном отделении больницы им. Т. И. Ерошевского оказывается круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. Прием ведется по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, главный корпус (приемное отделение). Тел.: (846) 323-00-40.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров