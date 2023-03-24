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Здравоохранение Общество

В Самаре 6-летний ребенок случайно проткнул глаз ножницами, создавая поделку

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского поступила 6-летняя девочка с проникающей травмой глаза. В процессе изготовления поделки ребенок случайно попал ножницами в глаз и проткнул его. Врачи-офтальмологи диагностировали проникающую травму глаза, ребенка госпитализировали и провели срочную операцию.

"Травма пришлась на оптическую зону роговицы, которая отвечает за центральное зрение. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и мастерству врачей-офтальмологов детского микрохирургического отделения в результате сложной операции удалось спасти глаз и зрение ребенку", — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас 6-летняя Евгения чувствует себя хорошо, зрение в травмированном глазу после операции составляет 30%. Девочка находится под наблюдением офтальмологов больницы им. Ерошевского.

"Произошло все в конце февраля: мы мастерили поделку, вырезали из картона, в какой-то момент ножницы соскочили и попали в глаз. Обратились в больницу имени Ерошевского, нас оперативно приняли, провели осмотр, сказали, что травма очень серьезная, нужна операция и госпитализация. Когда поступили, глаз практически не видел, после операции зрение появилось. Сейчас все хорошо, глаз не беспокоит, видит. Мы очень благодарны нашему лечащему врачу Андрею Евгеньевичу, хороший и внимательный доктор, спасибо ему большое", — отметила мама Анастасия Мороз.

Из-за травмы хрусталик оказался поврежден, и летом ребенку предстоит еще одна операция по замене хрусталика на искусственный — интраокулярную линзу.

"Травма пришлась на оптическую зону роговицы: острие ножниц разрезало прозрачную оболочку глаза, повредило внутренние структуры глаза и хрусталик. Зрение ребенка резко снизилось, — рассказал заведующий детским офтальмологическим микрохирургическим отделением № 5 больницы им. Т. И. Ерошевского Андрей Синеок. — Центральная часть прозрачной оболочки глаза отвечает за особенно четкое зрение у человека, она очень тонкая по толщине — порядка 0,5 мм. Проведение операции в этой части требует "ювелирных" навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы. Нам удалось восстановить целостность и форму прозрачной оболочки, структур глаза и сохранить зрение".

Ежегодно с различными травмами глаз в детское отделение областной офтальмологической больницы поступает около 50 детей.

Неотложная офтальмологическая помощь в приемном отделении больницы им. Т. И. Ерошевского оказывается круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. Прием ведется по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, главный корпус (приемное отделение). Тел.: (846) 323-00-40.

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