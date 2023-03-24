В субботу, 25 марта, в Тольятти состоится премьера спектакля "Венецианские близнецы", передает пресс-служба регионального минкульта.
"Венецианские близнецы" — это типичная комедия Дель Арте, легкая и изящная с незамысловатым сюжетом.
Сюжет прост и увлекателен: два брата-близнеца, не знающие друг о друге, попадают в Верону, где их ждут невесты, которые в свою очередь, не подозревают, что перед ними не один их избранный, а двое. Это вносит такую путаницу в жизнь обитателей Вероны, что каждая минута становится непредсказуемой. Зрителей ждут дуэли, пощечины, драгоценности, нелепые ошибки, безумная любовь и коварное злодейство, а также много музыки, песен, танцев, венецианские маски и настоящие сражения на шпагах, интриги и легкий юмор.
Автор пьесы Карло Гольдони вошел в историю театра не только как драматург-комедиограф, но, прежде всего, как реформатор, заменивший традиционные маски площадной комедии на характеры, а импровизацию — срежиссированной и закрепленной игрой актеров.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.