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Театр Культура

В Тольятти состоится премьера спектакля "Венецианские близнецы"

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 марта, в Тольятти состоится премьера спектакля "Венецианские близнецы", передает пресс-служба регионального минкульта.

"Венецианские близнецы" — это типичная комедия Дель Арте, легкая и изящная с незамысловатым сюжетом.

Сюжет прост и увлекателен: два брата-близнеца, не знающие друг о друге, попадают в Верону, где их ждут невесты, которые в свою очередь, не подозревают, что перед ними не один их избранный, а двое. Это вносит такую путаницу в жизнь обитателей Вероны, что каждая минута становится непредсказуемой. Зрителей ждут дуэли, пощечины, драгоценности, нелепые ошибки, безумная любовь и коварное злодейство, а также много музыки, песен, танцев, венецианские маски и настоящие сражения на шпагах, интриги и легкий юмор.

Автор пьесы Карло Гольдони вошел в историю театра не только как драматург-комедиограф, но, прежде всего, как реформатор, заменивший традиционные маски площадной комедии на характеры, а импровизацию — срежиссированной и закрепленной игрой актеров.

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