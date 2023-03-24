"Росгосстрах" признан легендарным брендом России

Компания "Росгосстрах" вошла в число победителей конкурса "50 легендарных брендов нашей страны". Объявленный самой популярной газетой страны "Комсомольская правда" конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.

Поздравляя "Росгосстрах", ведущий церемонии отметил, что звание "Легендарный бренд" присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Современный "Росгосстрах" — это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и т. д. Под надежной страховой защитой "Росгосстраха" находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают "Росгосстрах") и работает в каждом уголке страны — в 83 регионах.

Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК "Росгосстрах", принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: "Звание "Легендарный бренд" не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в "Росгосстрахе", но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед".