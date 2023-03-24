"Росгосстрах" признан легендарным брендом России

Компания "Росгосстрах" вошла в число победителей конкурса "50 легендарных брендов нашей страны". Объявленный самой популярной газетой страны "Комсомольская правда" конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.
Поздравляя "Росгосстрах", ведущий церемонии отметил, что звание "Легендарный бренд" присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей. Современный "Росгосстрах" — это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и т. д. Под надежной страховой защитой "Росгосстраха" находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают "Росгосстрах") и работает в каждом уголке страны — в 83 регионах.
Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК "Росгосстрах", принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: "Звание "Легендарный бренд" не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в "Росгосстрахе", но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.