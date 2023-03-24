Дело о двойном убийстве в Тольятти дошло до суда

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве.

По версии следствия, в июле 2022 г. шесть человек выпивали на детской площадке в Тольятти. Двое мужчин поссорились, после чего один из них сходил домой за ножом. Возле подъезда он встретил обидчика и еще одного приятеля. В итоге они оба получили по удару ножом и скончались на месте.

Уголовное дело будет рассматривать Самарский областной суд.