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Преступления Происшествия

Дело о двойном убийстве в Тольятти дошло до суда

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве.

По версии следствия, в июле 2022 г. шесть человек выпивали на детской площадке в Тольятти. Двое мужчин поссорились, после чего один из них сходил домой за ножом. Возле подъезда он встретил обидчика и еще одного приятеля. В итоге они оба получили по удару ножом и скончались на месте.

Уголовное дело будет рассматривать Самарский областной суд.

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