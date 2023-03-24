Дело о двойном убийстве в Тольятти дошло до суда

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве.
По версии следствия, в июле 2022 г. шесть человек выпивали на детской площадке в Тольятти. Двое мужчин поссорились, после чего один из них сходил домой за ножом. Возле подъезда он встретил обидчика и еще одного приятеля. В итоге они оба получили по удару ножом и скончались на месте.
Уголовное дело будет рассматривать Самарский областной суд.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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