Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин завершит сезон в Нижнем Новгороде

Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин концовку сезона на правах аренды проведет в клубе "Пари Нижний Новгород", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Юрий присоединился к "Самаре" прошлым летом и провел за нее 27 матчей в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирая 4 очка и делая 1,2 передачи.