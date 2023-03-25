Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин завершит сезон в Нижнем Новгороде

Защитник БК "Самара" Юрий Умрихин концовку сезона на правах аренды проведет в клубе "Пари Нижний Новгород", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Юрий присоединился к "Самаре" прошлым летом и провел за нее 27 матчей в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирая 4 очка и делая 1,2 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.