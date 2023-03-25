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"Победа" запустила рейс из Самары в Анталию

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 марта, лоукостер "Победа" открыл продажи билетов на рейс Самара—Анталия, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Полёты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 г. и будут выполняться два раза в неделю — по понедельника и пятницам.

Сейчас "Победа" летает в Анталию из Москвы и планирует расширять программу региональных полётов на турецкий курорт.

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