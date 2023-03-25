"Победа" запустила рейс из Самары в Анталию

В субботу, 24 марта, лоукостер "Победа" открыл продажи билетов на рейс Самара—Анталия, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Полёты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 г. и будут выполняться два раза в неделю — по понедельника и пятницам.

Сейчас "Победа" летает в Анталию из Москвы и планирует расширять программу региональных полётов на турецкий курорт.