В Самаре стартовал ремонт дорог по нацпроекту

В ночь на 25 марта в Самаре начался ремонт дорог местного значения, предусмотренный в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает мэрия города. Один из подрядчиков вышел на пр. Ленина — здесь уже идет обновление трамвайного междупутья. Используется литая асфальтобетонная смесь ЛА11ВТ, соответствующая новому ГОСТу.

"Эта смесь предназначена для устройства покрытия на участках с тяжелыми условиями эксплуатации. В частности, перекресток пр. Ленина и ул. Осипенко именно такой. В отличие от перекрестков на близлежащих улицах, его ширина не так велика. Когда машины съезжаются, возникает так называемый эффект "бутылочного горлышка". Исходя из этого, получается, что перекресток более нагружен, нежели основной ход дороги по пр. Ленина. К тому же, присутствует вибрация, создающаяся при движении трамваев. Используемая при ремонте смесь обеспечит высокую устойчивость покрытия к различным эксплуатационным нагрузкам. Мы устраиваем верхний слой покрытия, с частичной заменой основания", — пояснил начальник участка дорожно-строительной организации Тимофей Глухов.

В период производства работ автобусам некоторых маршрутов пришлось объезжать пересечение пр. Ленина и ул. Осипенко в направлении "из центра". Но трамваи дорожники пропускают.

"По пр. Ленина за несколько ночей будут отремонтированы четыре перекрестка — пересечения с улицами Осипенко, Челюскинцев, Первомайской, Ново-Садовой. Таким образом, на 300 кв. метрах покрытия межрельсового пространства уложат литой асфальтобетон. Смесь ЛА11ВТ — одна из первых смесей, которыми можно работать в весеннее время. Немногим позже, с установлением положительных среднесуточных температур наружного воздуха +10 градусов Цельсия и выше, подрядчики начнут замену ездового полотна, применяя горячие асфальтобетонные смеси", — рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Так, в дальнейшем пр. Ленина приведут в порядок от борта до борта проезжей части на участке протяженностью 1,79 км — от ул. Ново-Садовой до ул. Полевой. Общая площадь работ составит 34 586 кв. м. Для того, чтобы преобразилось полотно по основному ходу, муниципальным контрактом предусмотрено использование высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Помимо этого, работы затронут инженерные коммуникации. Люки смотровых и дождеприемных колодцев заменят, выставят на проектную высотную отметку. В результате они будут вровень с новым асфальтовым покрытием.

Всего в региональной столице в 2023 г. только на средства нацпроекта обновят 42,7 км дорог местного значения — 42 участка.