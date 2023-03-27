За выходные ГИБДД зафиксировала более 2,2 тыс. нарушений в Самарской области

В ходе рейдов, проведенных с 24 по 26 марта сотрудникам Госавтоинспекции, было выявлено свыше 2,2 тыс. правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 77 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 24 человека управляли машиной без водительского удостоверения, более 300 человек привлекли за незаконную "тонировку".

Кроме того, за минувшие выходные было выявлено 78 нарушений правил перевозки детей, а ремни безопасности проигнорировали 286 водителей.

"Особое внимание сотрудников было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения, — отмечается в сообщении. — В результате мероприятий выявлено 188 правонарушений со стороны пешеходов, и 101 — со стороны водителей".