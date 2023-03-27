За выходные ГИБДД зафиксировала более 2,2 тыс. нарушений в Самарской области

В ходе рейдов, проведенных с 24 по 26 марта сотрудникам Госавтоинспекции, было выявлено свыше 2,2 тыс. правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, 77 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 24 человека управляли машиной без водительского удостоверения, более 300 человек привлекли за незаконную "тонировку".
Кроме того, за минувшие выходные было выявлено 78 нарушений правил перевозки детей, а ремни безопасности проигнорировали 286 водителей.
"Особое внимание сотрудников было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения, — отмечается в сообщении. — В результате мероприятий выявлено 188 правонарушений со стороны пешеходов, и 101 — со стороны водителей".
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Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.