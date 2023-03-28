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Культура

В Самаре стартовал культурный форум "Культура. Вызовы времени"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Масштабный форум станет площадкой для демонстрации культурных достижений региона, профессионального диалога и общения, обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.
В работе форума примут участие более 400 человек.

По словам министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, участники смогут обсудить приобретенный опыт, обменяться им, осмыслить тенденции новой реальности, выработать ориентиры в работе.

"Я хочу поблагодарить наших коллег, представителей Москвы, Санкт-Петербурга, что приняли наше приглашение и стали участниками значимого для нас события. Форум позволит выстроить межкультурные связи на уровне Российской Федерации", — отметила министр культуры.

В рамках форума запланирована работа шесть тематических секций. На площадке театра "СамАрт" в 15.00 пройдет итоговое пленарное заседание, его можно будет посмотреть на телеканале "Россия 24. Самара" 28 марта в 19.00, на региональных каналах 29 и 30 марта.

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