В Самаре стартовал культурный форум "Культура. Вызовы времени"

Масштабный форум станет площадкой для демонстрации культурных достижений региона, профессионального диалога и общения, обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.

В работе форума примут участие более 400 человек.

По словам министра культуры Самарской области Ирины Калягиной, участники смогут обсудить приобретенный опыт, обменяться им, осмыслить тенденции новой реальности, выработать ориентиры в работе.

"Я хочу поблагодарить наших коллег, представителей Москвы, Санкт-Петербурга, что приняли наше приглашение и стали участниками значимого для нас события. Форум позволит выстроить межкультурные связи на уровне Российской Федерации", — отметила министр культуры.

В рамках форума запланирована работа шесть тематических секций. На площадке театра "СамАрт" в 15.00 пройдет итоговое пленарное заседание, его можно будет посмотреть на телеканале "Россия 24. Самара" 28 марта в 19.00, на региональных каналах 29 и 30 марта.