Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области

Во вторник, 28 марта, в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Дмитрием Азаровым были рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области и реализации проектов, имеющих важнейшее значение для региона и страны.
В рамках встречи губернатор Самарской области доложил главе государства о темпах строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для открытия в регионе производств и рабочих мест, а в будущем создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.
Сегодня общая готовность Климовского моста и трассы "Обход Тольятти" составляет более 75%. Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова, поддержке со стороны Правительства РФ и лично президента страны Владимира Путина.
"Хочу Вас отдельно поблагодарить. После Вашего поручения, буквально в октябре, мы получили дополнительную поддержку, что позволило нам обеспечить нормативное исполнение проекта на текущий период. Владимир Владимирович, спасибо за поддержку, - сказал Дмитрий Азаров. - Хочу сказать, что мы вложились в инфраструктуру. Мы строим сейчас мосты фактически через все главные водные артерии региона. Через реку Самара, реку Сок уже построили".
Напомним, что в 2021 году в Самарской области открыли новый мост через реку Сок - на 1,5 года раньше срока, и мост через реку Самара - почти на год раньше срока. Оба объекта были реализованы опережающими темпами благодаря тому, что главе региона удалось заручиться дополнительной поддержкой на федеральном уровне, и личному вниманию президента РФ Владимира Путина к развитию региона.
Еще один важнейший проект транспортной инфраструктуры, реализуемый в Самаре при поддержке президента страны и Правительства РФ, - новая станция метрополитена "Театральная", которую жители областной столицы ждали многие годы. Она закончит первую ветку самарского метрополитена, позволит запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары, а также свяжет промышленные районы города с историческим центром.
Запуск "Театральной" повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов метрополитена. "По расчетам новая станция дает сразу около 30% притока пассажиропотока", - отметил Дмитрий Азаров.
Строительство станции "Театральная" стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил президент России Владимир Путин. Заявка на его получение была одобрена благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и работе областного правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Губернатор также сообщил главе государства об итогах развития в 2022 году дорожной транспортной сети в Самарской области. "С учетом федеральных дорог более 712 км мы привели в порядок", - сообщил глава региона.
Отметим, что 712 отремонтированных километров дорог - это рекордный показатель в истории Самарской области. Также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) было обновлено 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь вошла в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.
Среди ключевых построенных объектов дорожной сети - двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено в октябре 2022 года - на год раньше срока. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары стало заметным событием не только для региона, но и страны. Следующий этап - реконструкция улицы 22-го Партсъезда, которая непосредственно связана с повышением эффекта по разгрузке трафика после появления эстакады на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.
В 2023 году в Самаре продолжается создание важнейших для развития транспортной сети региона объектов. Так, уже ведутся работы по строительству масштабного проекта - магистрали "Центральная", которую ждали десятки лет. В планах на этот год - начало строительства улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, 5 и 6 этапов Северного шоссе на территории Красноглинского района и Волжского района (микрорайон "Крутые Ключи"). Также планируется отремонтировать целый ряд важнейших дорог в Тольятти и Самаре, выполнить капитальный ремонт дорог в других муниципалитетах региона.
Кроме того, Дмитрий Азаров отметил в разговоре с главой государства, что есть идея создания в Самарской области нового портового хаба.
Оценивая развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Конечно, такие изменения, вложения в инфраструктуру, на которые мы концентрировались в эти годы, позволили нам значительно улучшить, в том числе, и инвестиционный климат. Благодаря системной работе, развитию инфраструктуры, мы сейчас прочно входим в десятку по инвестклимату".
Привлечение инвестиций, по темпам которых Самарская область показывает результаты выше среднероссийских, позитивно влияет, в том числе, на занятость населения и поддержку рынка труда. "Около 10 тысяч новых рабочих мест каждый год мы создаем только на крупных и средних предприятиях. А значит, это и увеличение доходов семей Самарской области", - отметил губернатор.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...