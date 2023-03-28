Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области

Во вторник, 28 марта, в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Дмитрием Азаровым были рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области и реализации проектов, имеющих важнейшее значение для региона и страны.

В рамках встречи губернатор Самарской области доложил главе государства о темпах строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для открытия в регионе производств и рабочих мест, а в будущем создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.

Сегодня общая готовность Климовского моста и трассы "Обход Тольятти" составляет более 75%. Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова, поддержке со стороны Правительства РФ и лично президента страны Владимира Путина.

"Хочу Вас отдельно поблагодарить. После Вашего поручения, буквально в октябре, мы получили дополнительную поддержку, что позволило нам обеспечить нормативное исполнение проекта на текущий период. Владимир Владимирович, спасибо за поддержку, - сказал Дмитрий Азаров. - Хочу сказать, что мы вложились в инфраструктуру. Мы строим сейчас мосты фактически через все главные водные артерии региона. Через реку Самара, реку Сок уже построили".

Напомним, что в 2021 году в Самарской области открыли новый мост через реку Сок - на 1,5 года раньше срока, и мост через реку Самара - почти на год раньше срока. Оба объекта были реализованы опережающими темпами благодаря тому, что главе региона удалось заручиться дополнительной поддержкой на федеральном уровне, и личному вниманию президента РФ Владимира Путина к развитию региона.

Еще один важнейший проект транспортной инфраструктуры, реализуемый в Самаре при поддержке президента страны и Правительства РФ, - новая станция метрополитена "Театральная", которую жители областной столицы ждали многие годы. Она закончит первую ветку самарского метрополитена, позволит запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары, а также свяжет промышленные районы города с историческим центром.

Запуск "Театральной" повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов метрополитена. "По расчетам новая станция дает сразу около 30% притока пассажиропотока", - отметил Дмитрий Азаров.

Строительство станции "Театральная" стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил президент России Владимир Путин. Заявка на его получение была одобрена благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и работе областного правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Губернатор также сообщил главе государства об итогах развития в 2022 году дорожной транспортной сети в Самарской области. "С учетом федеральных дорог более 712 км мы привели в порядок", - сообщил глава региона.

Отметим, что 712 отремонтированных километров дорог - это рекордный показатель в истории Самарской области. Также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) было обновлено 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь вошла в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.

Среди ключевых построенных объектов дорожной сети - двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено в октябре 2022 года - на год раньше срока. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары стало заметным событием не только для региона, но и страны. Следующий этап - реконструкция улицы 22-го Партсъезда, которая непосредственно связана с повышением эффекта по разгрузке трафика после появления эстакады на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.

В 2023 году в Самаре продолжается создание важнейших для развития транспортной сети региона объектов. Так, уже ведутся работы по строительству масштабного проекта - магистрали "Центральная", которую ждали десятки лет. В планах на этот год - начало строительства улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, 5 и 6 этапов Северного шоссе на территории Красноглинского района и Волжского района (микрорайон "Крутые Ключи"). Также планируется отремонтировать целый ряд важнейших дорог в Тольятти и Самаре, выполнить капитальный ремонт дорог в других муниципалитетах региона.

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил в разговоре с главой государства, что есть идея создания в Самарской области нового портового хаба.

Оценивая развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Конечно, такие изменения, вложения в инфраструктуру, на которые мы концентрировались в эти годы, позволили нам значительно улучшить, в том числе, и инвестиционный климат. Благодаря системной работе, развитию инфраструктуры, мы сейчас прочно входим в десятку по инвестклимату".

Привлечение инвестиций, по темпам которых Самарская область показывает результаты выше среднероссийских, позитивно влияет, в том числе, на занятость населения и поддержку рынка труда. "Около 10 тысяч новых рабочих мест каждый год мы создаем только на крупных и средних предприятиях. А значит, это и увеличение доходов семей Самарской области", - отметил губернатор.