В Самарской области построят транспортно-пересадочные узлы на станциях "Липяги" и "Пятилетка"

Правительство Самарской области опубликовало распоряжения, в соответствии с которыми будет утверждена документация по планировке двух территорий для дальнейшего строительства транспортно-пересадочных узлов — в Самаре и Новокуйбышевске.
Построить транспортно-пересадочные узлы планируют на станциях "Липяги" в Новокуйбышевске и "Пятилетка" в Самаре.
В соответствии с распоряжением документация должна включать проект планировки и проект межевания.
Документ подписан первым вице-губернатором, председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.
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