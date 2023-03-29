В Самарской области построят транспортно-пересадочные узлы на станциях "Липяги" и "Пятилетка"

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Правительство Самарской области опубликовало распоряжения, в соответствии с которыми будет утверждена документация по планировке двух территорий для дальнейшего строительства транспортно-пересадочных узлов — в Самаре и Новокуйбышевске.