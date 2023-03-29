Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 29 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
29.03.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Пролетарская д. 70-122);
29.03.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Усолье (ул. Мира);
29.03.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Пролетарская, д. 70-122);
29.03.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ермаково
30.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка
30.03.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Винновка
с. Осиновка (ул. Лазарева д. 6-54 (четная сторона), ул. Полевая);
мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 41-63(нечетная сторона), д. 44-66(четная сторона), ул. Полтавская д. 44-54(четная сторона), ул. Пугачева д. 82-86, ул. Сызранская д. 26-30(четная сторона), д. 27-31(нечетная сторона), ул. Ульянова д. 60-68(четная сторона), д. 73-81(нечетная сторона), ул. Чернышевского д. 63-67, ул. Южная д. 40-64(четная сторона), д. 39-71(нечетная сторона);
с. Подстепки (ЖК "Солнечный");
30.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Винновка (ул. Заовражная д. 10-22);
30.03.2023 года с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Краевая д. 32-54 (четная сторона), ул. Крылова д. 31-59 (нечетная сторона) ул. Куйбышева д. 60-69, ул. Молодогвардейская д. 49-59 (нечетная сторона), ул. Пугачева д. 50-79, ул. Рабочая д. 22-57, Советская д. 49-56, ул. Степана Разина д. 51-68, ул. Тургенева д. 11-48, ул. Чапаева 49-58);
30.03.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с. Самсоновка
31.03.2023 с 09-00 до 10-00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Центральная д. 2-38(четная сторона), д. 3);
31.03.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Краевая д. 1-30, ул. Рабочая д. 1-33, Советская д. 58, ул. Чернышевского 1-14, ул. Южная д. 1-10, ул. Кутузова д. 57-87, ул. Кольцова д. 1-28, ул. Кооперативная д. 56, ул. Бородинская д. 1-12);
31.03.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (ул. Калинина д. 71-85, ул. Кирова д. 70-109,
Ул. Крылова д. 1-9, ул. Маяковского д. 41, ул. Садовая д. 69-86);
31.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Подстепки (ПК Китеж; ПО Луга; ул. Полевая, ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Еловая, ул. Житная, ул. Лесная, ул. Летняя, ул. Сосновая, ул. Кленовая, пер. Цветочный, пер. Сенной);
31.03.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская);
31.03.2023 с 10-00 до 13-00
Исаклинский район:
Малое Микушкино (ул.Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Молодежная).
31.03.2023 с 09-00 до 17-00
г. о. Чапаевск
п. Титовка (ул. Кутузова, ул. Платона Люпаева, ул. Крымская)
03.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
Большая Каменка
Орешенка
Александровка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.