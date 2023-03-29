Полицейские нашли в квартире самарца 1,4 кг разных наркотиков

В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2023 г. самарские полицейские задержали мужчину, в квартире которого нашли гашиш, марихуану, MDMA, мефедрон и PVP. Общая масса наркотиков превысила 1,4 кг.
Расследование продолжается.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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