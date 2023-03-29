Рекламный психолог расскажет самарцам, как продвигать продукты и услуги с помощью сценарного контент-плана

30 марта в 19:00 (смр) Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с рекламным психологом Евгенией Кусто проведет образовательный семинар "Сценарный контент-план: простой и ёмкий инструмент коммуникации для малого бизнеса". Мероприятие пройдет офлайн, в Точке кипения СГЭУ.

Организатором события стал Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Разработка мер поддержки предпринимателей ведется с участием министра Дмитрия Богданова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах можно в одном из центров "Мой бизнес" и на едином портале mybiz63.ru.

Сценарный контент-план — это удобный инструмент для организации эффективной коммуникации с потенциальными клиентами. Он позволяет структурировать и планировать контент, который будет использоваться для продвижения продуктов и услуг на рынке. В нем учитываются все этапы коммуникации с клиентом: от привлечения внимания до завершения сделки и поддержки после продажи. Такой подход позволяет улучшить взаимодействие с потенциальными покупателями, повысить узнаваемость бренда и увеличить объемы продаж.

Евгения Кусто — опытный копирайтер и рекламный психолог с 20-летним опытом работы в известных региональных изданиях, которая помогает малому и среднему бизнесу эффективно продвигать свои продукты и услуги на рынке. В её профессиональном багаже: журналист и шеф-редактор изданий "Город.Люди" и "СМР.Собака.ru", ведущая авторской программы на радио ТОК.FM и PR-директор "НАШЕГО РАДИО Самара/Тольятти". Она расскажет участникам, как грамотно вовлекать потенциальных клиентов в блог, продвигать в нем свои продукты и мягко подводить аудиторию к покупке.

В ходе семинара участники научатся создавать сценарные контент-планы с учетом особенностей своего бизнеса и потребностей целевой аудитории. Они узнают, какие виды контента будут наиболее эффективны для продвижения их продуктов и услуг, с чего начать знакомство с брендом и как развивать его историю без сценария, а также почему эмоциональные качели — союзник бизнес-блога. По итогам интенсива каждый участник создаст свой собственный сценарный контент-план, который сможет использовать снова и снова, продвигая новые продукты и услуги.

Семинар будет полезен всем, кто испытывает сложности с продвижением и продажей своих продуктов/услуг, выстраиванием воронки продаж, работе с клиентскими возражениями и отстройкой от конкурентов. Подойдет как pr-/smm-менеджерам, так и собственникам бизнеса, не имеющим опыта в области маркетинга.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате на площадке Точке кипения СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, д. 118А).

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.