Рекламный психолог расскажет самарцам, как продвигать продукты и услуги с помощью сценарного контент-плана

30 марта в 19:00 (смр) Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с рекламным психологом Евгенией Кусто проведет образовательный семинар "Сценарный контент-план: простой и ёмкий инструмент коммуникации для малого бизнеса". Мероприятие пройдет офлайн, в Точке кипения СГЭУ.
Организатором события стал Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Разработка мер поддержки предпринимателей ведется с участием министра Дмитрия Богданова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах можно в одном из центров "Мой бизнес" и на едином портале mybiz63.ru.
Сценарный контент-план — это удобный инструмент для организации эффективной коммуникации с потенциальными клиентами. Он позволяет структурировать и планировать контент, который будет использоваться для продвижения продуктов и услуг на рынке. В нем учитываются все этапы коммуникации с клиентом: от привлечения внимания до завершения сделки и поддержки после продажи. Такой подход позволяет улучшить взаимодействие с потенциальными покупателями, повысить узнаваемость бренда и увеличить объемы продаж.
Евгения Кусто — опытный копирайтер и рекламный психолог с 20-летним опытом работы в известных региональных изданиях, которая помогает малому и среднему бизнесу эффективно продвигать свои продукты и услуги на рынке. В её профессиональном багаже: журналист и шеф-редактор изданий "Город.Люди" и "СМР.Собака.ru", ведущая авторской программы на радио ТОК.FM и PR-директор "НАШЕГО РАДИО Самара/Тольятти". Она расскажет участникам, как грамотно вовлекать потенциальных клиентов в блог, продвигать в нем свои продукты и мягко подводить аудиторию к покупке.
В ходе семинара участники научатся создавать сценарные контент-планы с учетом особенностей своего бизнеса и потребностей целевой аудитории. Они узнают, какие виды контента будут наиболее эффективны для продвижения их продуктов и услуг, с чего начать знакомство с брендом и как развивать его историю без сценария, а также почему эмоциональные качели — союзник бизнес-блога. По итогам интенсива каждый участник создаст свой собственный сценарный контент-план, который сможет использовать снова и снова, продвигая новые продукты и услуги.
Семинар будет полезен всем, кто испытывает сложности с продвижением и продажей своих продуктов/услуг, выстраиванием воронки продаж, работе с клиентскими возражениями и отстройкой от конкурентов. Подойдет как pr-/smm-менеджерам, так и собственникам бизнеса, не имеющим опыта в области маркетинга.
Мероприятие пройдет в офлайн-формате на площадке Точке кипения СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, д. 118А).
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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