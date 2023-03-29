16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоялся молодежный форум общества "Знание" На ближайший месяц гостей "Пятерочки" накроет "Циклон весенних призов" Благодаря национальному проекту тольяттинская компания оптимизировала производство добавки к моторному топливу Стильные итальянские кухонные ножи можно приобрести в "Пятерочке" всего за 99 рублей "Гиппократ" не признает претензий налоговиков на 60 млн рублей

Государство и Бизнес Экономическая политика

Рекламный психолог расскажет самарцам, как продвигать продукты и услуги с помощью сценарного контент-плана

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 марта в 19:00 (смр) Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с рекламным психологом Евгенией Кусто проведет образовательный семинар "Сценарный контент-план: простой и ёмкий инструмент коммуникации для малого бизнеса". Мероприятие пройдет офлайн, в Точке кипения СГЭУ.

Организатором события стал Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Разработка мер поддержки предпринимателей ведется с участием министра Дмитрия Богданова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах можно в одном из центров "Мой бизнес" и на едином портале mybiz63.ru.

Сценарный контент-план — это удобный инструмент для организации эффективной коммуникации с потенциальными клиентами. Он позволяет структурировать и планировать контент, который будет использоваться для продвижения продуктов и услуг на рынке. В нем учитываются все этапы коммуникации с клиентом: от привлечения внимания до завершения сделки и поддержки после продажи. Такой подход позволяет улучшить взаимодействие с потенциальными покупателями, повысить узнаваемость бренда и увеличить объемы продаж.

Евгения Кусто — опытный копирайтер и рекламный психолог с 20-летним опытом работы в известных региональных изданиях, которая помогает малому и среднему бизнесу эффективно продвигать свои продукты и услуги на рынке. В её профессиональном багаже: журналист и шеф-редактор изданий "Город.Люди" и "СМР.Собака.ru", ведущая авторской программы на радио ТОК.FM и PR-директор "НАШЕГО РАДИО Самара/Тольятти". Она расскажет участникам, как грамотно вовлекать потенциальных клиентов в блог, продвигать в нем свои продукты и мягко подводить аудиторию к покупке.

В ходе семинара участники научатся создавать сценарные контент-планы с учетом особенностей своего бизнеса и потребностей целевой аудитории. Они узнают, какие виды контента будут наиболее эффективны для продвижения их продуктов и услуг, с чего начать знакомство с брендом и как развивать его историю без сценария, а также почему эмоциональные качели — союзник бизнес-блога. По итогам интенсива каждый участник создаст свой собственный сценарный контент-план, который сможет использовать снова и снова, продвигая новые продукты и услуги.

Семинар будет полезен всем, кто испытывает сложности с продвижением и продажей своих продуктов/услуг, выстраиванием воронки продаж, работе с клиентскими возражениями и отстройкой от конкурентов. Подойдет как pr-/smm-менеджерам, так и собственникам бизнеса, не имеющим опыта в области маркетинга.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате на площадке Точке кипения СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, д. 118А).

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2