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Андрей Кислов: "Президент одобрил самарский проект для участников СВО "Возвращение"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 марта, на 542-м пленарном заседании Совета Федерации сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов рассказал председателю Верхней палаты Валентине Матвиенко и другим сенаторам о реализации программы для участников специальной военной операции "Возвращение", которая реализуется на территории региона по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: пресс-служба сенатора РФ от Самарской области

Как подчеркнул Андрей Кислов, программа позволяет оказывать комплексную поддержку жителям региона, которые возвращаются из зоны проведения СВО: "Проект нацелен на оказание помощи военнослужащим в оформлении всех положенных льгот, комплексном лечении и реабилитации, в том числе и психологической. Проект предусматривает также помощь в переобучении и трудоустройстве, организации отдыха и свободного времени. Кроме того, программа "Возвращение" включает поддержку военнослужащих, прибывающих из зоны СВО в отпуск".

Сенатор отметил, что проект "Возращение" был представлен президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Кроме того, губернатор обсудил его реализацию с главой государства на недавней рабочей встрече.

"Владимир Владимирович Путин одобрил самарскую инициативу и поручил распространить эту практику на другие регионы. Эта работа уже идет в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак", - сказал Андрей Кислов.

По мнению парламентария, проект "Возвращение" способствует укреплению боевого духа наших военнослужащих, их социальной адаптации и приближению нашей общей победы в СВО. Сенатор отметил, что Самарская область готова делиться своим опытом с другими регионами.

Также Андрей Кислов дал комментарий СМИ по итогам встречи самарского губернатора с Президентом России.

"Губернатор второй раз за последние полгода обсудил с Президентом актуальные вопросы развития Самарской области. На встрече был затронут широкий спектр очень значимых тем: ход реализации нацпроектов, модернизация социальных учреждений, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и другие важнейшие вопросы", - отметил сенатор.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Самарского региона Дмитрием Азаровым отметил рост финансирования нацпроектов: "Благодаря дополнительным федеральным средствам в губернии идет масштабная модернизация социально значимых объектов. Строятся и ремонтируются больницы, поликлиники и ФАПы, обновляются образовательные учреждения, развивается спортивная инфраструктура. Возводятся новые и реконструируются дома культуры и другие учреждения отрасли, в том числе на сельских территориях. Все эти изменения позволяют значительно улучшить качество жизни людей. Не менее важным с этой точки зрения является и благоустройство общественных пространств. Как отметил Владимир Владимирович Путин, меняется облик городов. В частности, это касается Тольятти".

Андрей Кислов также подчеркнул, что второй по значимости город региона находится в постоянном фокусе внимания Президента: "Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на АвтоВАЗе. Глава государства всегда уделял тольяттинскому заводу повышенное внимание, посещал его и на протяжении многих лет оказывал беспрецедентную поддержку. Благодаря этому предприятие было по сути спасено, а десятки тысяч тольяттинцев сохранили работу. И сейчас, несмотря на санкции и другие экономические рычаги наших оппонентов, на АвтоВАЗе продолжается производство автомобилей. Более того, проводится дополнительный набор сотрудников, о чем губернатор доложил президенту".

Сенатор отметил, что Совет Федерации держит ситуацию на АвтоВАЗе на постоянном контроле: "Недавно мы с коллегами обсуждали с руководством предприятия перспективы расширения программы льготного кредитования, увязки мер господдержки с уровнем локализации производства. Совет Федерации активно помогает российскому автопрому, в том числе оказывает содействие в увеличении объемов производства".

Андрей Кислов входит в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, поэтому, по его мнению, очень важно, что в разговоре с президентом была затронута тема экологии.

"Как отметил Дмитрий Азаров, благодаря нацпроектам многие проблемы в этой сфере удается постепенно решать, причем делать это комплексно. В частности, это касается строительства нескольких очистных сооружений большой мощности в регионе. Они позволят сократить объемы не нормативно очищенных стоков и, соответственно, будут содействовать сохранению окружающей среды, а также минимизировать угрозу здоровью людей", - резюмировал парламентарий.

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