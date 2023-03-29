Андрей Кислов: "Президент одобрил самарский проект для участников СВО "Возвращение"

В среду, 29 марта, на 542-м пленарном заседании Совета Федерации сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов рассказал председателю Верхней палаты Валентине Матвиенко и другим сенаторам о реализации программы для участников специальной военной операции "Возвращение", которая реализуется на территории региона по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Как подчеркнул Андрей Кислов, программа позволяет оказывать комплексную поддержку жителям региона, которые возвращаются из зоны проведения СВО: "Проект нацелен на оказание помощи военнослужащим в оформлении всех положенных льгот, комплексном лечении и реабилитации, в том числе и психологической. Проект предусматривает также помощь в переобучении и трудоустройстве, организации отдыха и свободного времени. Кроме того, программа "Возвращение" включает поддержку военнослужащих, прибывающих из зоны СВО в отпуск".

Сенатор отметил, что проект "Возращение" был представлен президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Кроме того, губернатор обсудил его реализацию с главой государства на недавней рабочей встрече.

"Владимир Владимирович Путин одобрил самарскую инициативу и поручил распространить эту практику на другие регионы. Эта работа уже идет в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак", - сказал Андрей Кислов.

По мнению парламентария, проект "Возвращение" способствует укреплению боевого духа наших военнослужащих, их социальной адаптации и приближению нашей общей победы в СВО. Сенатор отметил, что Самарская область готова делиться своим опытом с другими регионами.

Также Андрей Кислов дал комментарий СМИ по итогам встречи самарского губернатора с Президентом России.

"Губернатор второй раз за последние полгода обсудил с Президентом актуальные вопросы развития Самарской области. На встрече был затронут широкий спектр очень значимых тем: ход реализации нацпроектов, модернизация социальных учреждений, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и другие важнейшие вопросы", - отметил сенатор.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Самарского региона Дмитрием Азаровым отметил рост финансирования нацпроектов: "Благодаря дополнительным федеральным средствам в губернии идет масштабная модернизация социально значимых объектов. Строятся и ремонтируются больницы, поликлиники и ФАПы, обновляются образовательные учреждения, развивается спортивная инфраструктура. Возводятся новые и реконструируются дома культуры и другие учреждения отрасли, в том числе на сельских территориях. Все эти изменения позволяют значительно улучшить качество жизни людей. Не менее важным с этой точки зрения является и благоустройство общественных пространств. Как отметил Владимир Владимирович Путин, меняется облик городов. В частности, это касается Тольятти".

Андрей Кислов также подчеркнул, что второй по значимости город региона находится в постоянном фокусе внимания Президента: "Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на АвтоВАЗе. Глава государства всегда уделял тольяттинскому заводу повышенное внимание, посещал его и на протяжении многих лет оказывал беспрецедентную поддержку. Благодаря этому предприятие было по сути спасено, а десятки тысяч тольяттинцев сохранили работу. И сейчас, несмотря на санкции и другие экономические рычаги наших оппонентов, на АвтоВАЗе продолжается производство автомобилей. Более того, проводится дополнительный набор сотрудников, о чем губернатор доложил президенту".

Сенатор отметил, что Совет Федерации держит ситуацию на АвтоВАЗе на постоянном контроле: "Недавно мы с коллегами обсуждали с руководством предприятия перспективы расширения программы льготного кредитования, увязки мер господдержки с уровнем локализации производства. Совет Федерации активно помогает российскому автопрому, в том числе оказывает содействие в увеличении объемов производства".

Андрей Кислов входит в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, поэтому, по его мнению, очень важно, что в разговоре с президентом была затронута тема экологии.

"Как отметил Дмитрий Азаров, благодаря нацпроектам многие проблемы в этой сфере удается постепенно решать, причем делать это комплексно. В частности, это касается строительства нескольких очистных сооружений большой мощности в регионе. Они позволят сократить объемы не нормативно очищенных стоков и, соответственно, будут содействовать сохранению окружающей среды, а также минимизировать угрозу здоровью людей", - резюмировал парламентарий.