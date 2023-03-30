В "Новом пространстве" состоится сольный концерт юной вокалистки Аглаи Четвериковой

В пятницу, 31 марта, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится сольный концерт "Весенняя фантазия". Выступит вокалистка Аглая Четверикова.

Аглая Четверикова — лауреат 2 степени V Международного конкурса оперного пения World Music Heritage-2023. В свои 14 лет Аглая внесена в государственный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.

Вокалистка выступит в сопровождении оркестра: скрипки (Евгения Громова), флейты (Евгения Трибунская), фортепиано (Марина Абросимова).

Все участники концерта — многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Программу, в которую вошли произведения Болатти, Беллини, Каччини, Брамса и Массне, удачно дополняют романсы, стилизации русских и итальянских фольклорных напевов, вокально-инструментальные кинохиты и академические трактовки симфо-джазовых композиций.

Вход свободный, 12+.