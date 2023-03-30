Вахтовый труд становится все более привлекательным: соискательская активность в Самаре на Авито Работе выросла на 57%

По данным Авито Работы, в марте в Самаре этого года интерес к вахтовому графику вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 марта в силу вступил закон, обязывающий работодателей оплачивать проезд работников к месту работы, об этом сообщил Роструд. Так, на Авито Работе опубликовано более 200 тысяч вакансий для вахтовиков с оплатой проезда.

Вахтовая работа пользуется популярностью благодаря высоким заработкам и возможности длительное время находиться дома в межвахтовый период. Кроме того, вахтовики не несут затрат на проживание, питание, так как этим их обеспечивает работодатель. С 1 марта вахтовики получили еще больше гарантий. В силу вступил закон, обязывающий оплачивать проезд работников от пункта сбора к месту работы. Раньше оплата проезда не регулировалась и оставалась на усмотрение работодателя.

Рост популярности вахтового труда подтверждается и данными аналитического центра Авито Работы. В марте этого года соискательская активность в Самаре выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью в Самаре пользуются вакансии линейного персонала, не требующие опыта: упаковщики (доля 2% от общего числа откликов), комплектовщики (8%), фасовщики (4%). Также высок интерес кандидатов к позициям водителя самосвала (доля 4%) и дальнобойщика (7%).

Рост интереса к найму вахтовых сотрудников растет и среди работодателей. Одним из драйверов стал быстрый рост промышленности и АПК, потребовавший привлечения квалифицированных специалистов. В отдаленных малонаселенных районах, например, зоне севера, она позволяет найти персонал для работы на горнодобывающих предприятиях, на строительстве новых объектов. Такой график пользуется популярностью не только на Севере, но и в центральных регионах. Здесь работодатели нанимают вахтовиков на сезонную работу, чтобы справиться с пиковыми нагрузками.

На Авито Работе в Самаре доступен большой выбор вакансий с вахтовым методом для представителей массовых профессий: комплектовщиков (доля 7% от общего количества объявлений на платформе), сварщиков (доля 5%), фасовщиков (3%), монтажников (3%), слесарей (3%) и токарей (3%). При этом подобрать подходящий вариант с удобной продолжительностью вахты и межвахтового интервала могут и люди без опыта и трудового стажа.

Растет объем предложения вахтовой работы и для квалифицированных специалистов. Так, в пять раз чаще стали искать инженеров, в четыре раза — агрономов, в два раза — технологов.

"Вахтовый труд становится популярнее. Работодатели получают возможность быстро укомплектовать штат в сезон на периоды пиковой нагрузки, найти профильных специалистов для работы в отдаленных регионах, таких как зона Арктики, Сибирь. Быстро развиваются промышленность, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, сфера транспорта и логистики, внутренний туризм, дорожное и жилищное строительство. Это стимулирует рост предложений для вахтовиков. Для их найма работодатели чаще обращаются к онлайн-платформам с многомиллионной аудиторией соискателей. Кроме того, здесь можно ускорить найм за счет HR-Tech решений. Например, на Авито Работе чат-боты позволяют автоматизировать первичный отбор. Работодатель может воспользоваться стандартным сценарием беседы, который подходит для найма специалистов по популярным профессиям, включая вахтовую работу, или создать индивидуальный сценарий. Когда сотрудники нужны быстро, например, в разгар сезона, удобно отфильтровать резюме по бейджу "Могу выйти завтра", — объясняет Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Наибольший объем найма вахтовых сотрудников обеспечивает Москва. В марте московские работодатели опубликовали более 125 тысяч предложений работы вахтой. В пятерку регионов-лидеров вошли Уфа (более 14 тысяч вакансий), Санкт-Петербург (более 13 тысяч вакансий), Екатеринбург (почти 12 тысяч вакансий), Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь (более 10 тысяч вакансий).

Сколько зарабатывают вахтовики

По данным Авито Работы, средняя зарплата вахтовых работников в Самаре составила 96 479 рублей. По сравнению с мартом прошлого года она выросла на 8%. Самые высокие средние зарплаты у вахтовиков в Сибири. Так, в Иркутске средняя заработная плата составляет 111 582 рубля, в Красноярске — 110 756 рублей, в Омске — 106 304 рубля. Однако опытные специалисты могут претендовать и на более высокую оплату труда.

В Новороссийске требуются рабочие на монтаж, разборку, дефектовку растворно-бетонных узлов и бетоносмесителей. Вакансия доступна только специалистам с опытом работы. Заработная плата — до 500 000 рублей.

В Стерлитамак требуется тракторист-комбайнер. Работодатель обеспечивает проживанием, питанием, спецодеждой, компенсирует стоимость проезда к месту работы и медкомиссию. Вахта 60/30, оплата посменная. За месяц можно заработать до 214 000 рублей, за вахту — 429 000 рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе требуется ведущий инженер по гидравлическому разрыву пластов. Вакансия доступна специалистам с опытом работы инженером ГРП не менее года, действующим удостоверением ГНВП и горным допуском. Работодатель обеспечивает проживанием, оплачивает переезд, оформляет страховку ДМС. Заработная плата от 244 000 рублей, есть вознаграждение по итогам года.

В Соль-Илецке на работу вахтовым методом на сезон приглашается агроном с опытом работы по выращиванию овощных и бахчевых культур. Заработная плата до 300 000 рублей, выплаты дважды в месяц.

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