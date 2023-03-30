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Скопить нельзя потратить: эксперты РСХБ исследовали финансовое поведение женщин-инвесторов

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги того заслуживают". Насколько эта мысль швейцарского общественного деятеля ХХ века Андре Броннара соответствует современным женщинам узнали аналитики Россельхозбанка, исследовав инвестиционное поведение своих клиенток.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Согласно исследованию экспертов Россельхозбанка, женщины не упускают возможности заработать на фондовой бирже. Среди клиентов РСХБ на брокерском обслуживании достаточно большое количество женщин несмотря на устоявшееся представление, что операции на финансовых рынках в основном проводят мужчины: 38% счетов открыты женщинами. При этом представительницы прекрасного пола в два раза чаще, чем мужчины, пользуются счетами ИИС.

Выбор ценных бумаг в портфеле практически не зависит от пола. Более чем у 51% женщин в портфеле есть акции и у 34% есть депозитарные расписки. Среди самых популярных в порядке убывания — Polymetal, Yandex, Ozon, X5, VK, реже встречаются акции Газпрома и Сбербанка. Облигации находятся в портфеле у 7% женщин, в основном это разные выпуски облигаций РСХБ. У 4% клиентов женщин есть в портфеле еврооблигации крупнейших российских эмитентов — ВТБ, Альфа-Банк, ВЭБ. Из зарубежных компаний самой популярной акцией в компании является Virgin Galactic, второй — Microsoft. Практически совпадают у мужчин и женщин и доли разных типов инструментов в портфеле — 82% это акции и депозитарные расписки, 9% это облигации, все остальные инструменты занимают небольшую долю в портфелях.

Средний возраст инвесторов-женщин составляет 48 лет, мужчин — 44 года. При этом средний возраст владельца счета ИИС чуть выше — 50 и 49 лет соответственно.

"Женщины гораздо консервативнее подходят к оценке риска — редко используют маржинальные плечи при совершении сделок и гораздо реже совершают операции на рынке по сравнению с мужчинами", — отмечает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Герман Григорян.

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