День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом "Культура. Вызовы времени" с участием федеральных спикеров

28 марта 2023 года в Самаре прошел масштабный Культурный форум "Культура: Вызовы времени". На один день столица региона стала творческой площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.

В течение дня в разных культурных локациях Самары работали шесть тематических секций: "Инклюзивные практики — открытое пространство самореализации", "Креативные индустрии в Самарском регионе: точки притяжения творческих людей, возможности и меры поддержки", "Развитие регионального кинематографа. Меры поддержки кинопроизводства и кинопроката", "Культурные инициативы. Шаг в будущее", "Продвижение проектов в общественном пространстве", "Молодость и культура: смыслы, мечты и возможности".

Более 400 участников — представители учреждений культуры, лидеры некоммерческих организаций и творческих союзов получили практические советы от экспертов федерального и регионального уровней, обменялись опытом и определили пути совместного взаимодействия.

Секция "Культурные инициативы" прошла с участием Игоря Соболева — первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив. Эксперт отметил, что именно сейчас нужно глубоко заниматься практическими делами.

"Хорошо, что в Самаре выбрали такой формат проведения культурного форума. В Самарской области очень много команд, способных генерировать отличные идеи для жителей", — рассказал эксперт.

Результатом работы секции стало решение подготовки предложений по внесению значимых изменений в постановление о губернских грантах в сфере культуры и искусства.

Работу секции по инклюзивным практикам открыла министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

"Для нас работа в этом направлении является приоритетной. Она важна и для людей с ограниченными возможностями, и для нас, кому еще нужно научиться интегрировать таких людей в культурное пространство", — отметила глава регионального минкульта.

В качестве экспертов на секции выступили руководители благотворительных фондов, образовательных учреждений и творческих коллективов, которые поделились своим опытом организации инклюзивных пространств в рамках городских фестивалей и других массовых мероприятий.

Со словами благодарности перед участниками выступила специальный гость — Диана Гурцкая, народная артистка Российской Федерации, член Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, учредитель и президент попечительского совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца".

Она воодушевила всех присутствующих словами о несомненной важности творчества в жизни людей с ОВЗ. Самарская область, по ее словам, стала не только местом встречи с интересными людьми, но и местом, где рождаются тренды, влияющие на комфортную среду общества.

"В этом немалая заслуга работы команды губернатора, местных учреждений культуры и всех неравнодушных людей. Инклюзия должна пронизывать все сферы нашей жизни", — отметила Диана Гурцкая.

Участники секции о развитии регионального кинематографа обсудили механизмы государственной поддержки кинопроизводства и кинопроката, предложения по совершенствованию региональной системы поддержки кинематографистов. Эксперт отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Валентин Лисицин оценил потенциал регионального кинопроизводства. По его словам, в губернской киноиндустрии появилось большое количество новых имен, соответствующих федеральной повестке и уровню.

"Долгое время Самарская область отличалась документальным кино. Сейчас наметилось направление в сторону короткометражных фильмов и детско-юношеского кино, актуального в повестке патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения", — отметил спикер.

На площадке креативных индустрии состоялось обсуждение региональных и федеральных механизмов и мер поддержки субъектов креативных индустрий, для участников презентовали проекты самарских арт-кластеров. "Сессия была замечательно собрана, мы собрали все о системе развития креативных индустрий, начиная от дополнительного образования заканчивая высшим образованием через инфраструктуру поддержки бизнеса, креативных кластеров, проектов по развитию отдельных креативных направлений, заканчивая мерами поддержки бизнеса", — поделилась Анна Афанасьева, директор по работе с органами государственной власти АНО "Креативная экономика" (Москва).

На секции о продвижении проектов в общественном пространстве участники обсудили методы коммуникации учреждений культуры с жителями, сформулировали предложения по набору ключевых векторов развития культурного бренда Самарской области на ближайшие несколько лет. Средства массовой информации, социальные сети, сайты — какие эффективные каналы сейчас наиболее востребованы и успешные практики их применения — об этом и многом другом спикеры секции поделились с участниками.

Руководитель коммуникационного агентства "Правила общения" (Москва) Юлия Зинкевич, говоря в своем выступлении о развитии культурного бренда Самарской области, подчеркнула: "В Самарской области — совершенно уникальная ситуация, потому что совершенно потрясающий человеческий ландшафт. Очень многие выявленные проекты — это инициативы снизу. Есть увлеченные, горящие люди, которым не все равно и у которых есть идеи и драйв для того, чтобы их запустить, и они действительно подтягивают разные силы. Региону очень повезло и с тем, что здесь есть серьезная поддержка команды губернатора. Тем, кто управляет областью, очень интересно, что происходит, они вникают в детали, они направляют свои силы на то, чтобы какие-то проекты набирали обороты и были проявлены".

Участники секции "Молодость и культура: смыслы, мечты и возможности" обсудили, какие нужно сегодня предпринимать действия, чтобы подрастающее поколение видели культуру и искусство как возможность повышать качество своей жизни, как вовлекать молодежь и повышать посещаемость выставок, спектаклей и фестивалей. Сегодня в России в целом и в Самарской области создано колоссальное количество различных программ и проектов, которые открывают самые широкие возможности для молодого человека. Именно об одной из таких возможностей на собственном примере рассказал спикер секции Дмитрий Стулов, амбассадор Арт-кластера "Таврида". О новых возможностях Самарского государственного института культуры рассказала проректор по творческой и научной деятельности СГИК Марина Петинова. С Дарьей Волковой, искусствоведом филиала Третьяковской галереи в Самаре, говорили о том, почему важно не ждать, а делать; о том, как культура и искусство двигаются вперед благодаря личностям и их энтузиазму.

Финальной точкой форума стало пленарное заседание на площадке театра СамАрт. Здесь собрались те, кто имеет непосредственное отношение к миру культуры и креативных индустрий. Представители отрасли, депутаты регионального парламента, общественники, федеральные эксперты. Пленарное заседание форума министр Ирина Калягина начала с приветственных слов от имени Губернатора Дмитрия Азарова.

"Хотелось бы от имени губернатора Дмитрия Игоревича Азарова поздравить вас с профессиональными праздниками — Днем работника культуры и днем театра. Дмитрий Игоревич передает слова благодарности нашим федеральным экспертам за то, что они откликнулись на наше приглашение, слова благодарности всем тем, кто сегодня работал на секциях и всем, кто присутствует на нашем пленарном заседании. Вы все знаете, как относятся сейчас на Западе к нашей культуре. Есть термин "культура отмены". Но мы с вами открыты творчески, доброжелательны друг к другу. Мы не собираемся заниматься никакой культурой отмены, мы хотим, чтобы наша культура служила доброму и вечному. Сегодня мы поделимся идеями, проектами, которые появились в нашем регионе, которые являются брендовыми и приоритетными в сфере культуры", — обратилась к участникам Ирина Евгеньевна.

О музыкальном фестивале "СамФест", который состоится в Самаре в начале июня и объединит на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России рассказала Ева Самсонова, руководитель фестиваля. "Россия меняется, "СамФест" — вместе с ней. В этом году вне конкурса к отборочному туру будут допущены четыре участника из вновь присоединившихся территорий. Эти люди как никто сейчас нуждаются в нашей поддержке. Особой миссией фестиваля в этом году станет поиск и максимальная поддержка творческих людей из республик Донбасса и Новороссии", — поделилась Ева.

Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра-студии "Грань", представил концепцию развития театра. "Самарская область сегодня является неким образцом, примером того, что в малом городе это возможно благодаря вниманию Правительства, спонсорской работе", — подчеркнул художественный руководитель. Он уверен, театр станет точкой притяжения для всех театров малых городов России, здесь будут проходить общероссийские форумы и фестивали, а Новокуйбышевск станет культурной столицей региона.

Продюсер арт-кластера "Дом 77" Полина Дрожжина рассказала о том, как развивается арт-кластер на улице Ленинградской, 77 и поделилась идеей нового проекта — культурно-образовательного центра "Гимназия". Он расположится в историческом здании на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской. Здесь будет работать круглогодичная программа по обучению современным ремеслам и креативному бизнесу.

В этом году Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина отмечает 50-летний юбилей. Знаменитую Грушинскую поляну ожидают масштабные преобразования. "Природный парк "Мастрюки" на Грушинской поляне — каким будет единое пространство территории Мастрюковских озер рассказал Кривчиков Сергей, продюсер событийной программы проекта. Задачей разработчиков проекта было сохранить этот симбиоз природного достояния и сложившихся традиций, воплотив принцип долгосрочного событийного проектирования: усовершенствованная инфраструктура должна обеспечить круглогодичную событийную программу этому месту.

Андрей Кочетков, директор Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина рассказал о реновации здания музея, одного из десяти модернистских фиалов Центрального музея В. И. Ленина. "Он уже немного пожил, поистрепался, и настало время с ним что-то сделать. Мы поставили перед собой амбициозную задачу сделать лучший краеведческий музей России", — поделился директор.

По замыслу, новая экспозиция музея должна будет рассказывать о природных обстоятельствах, государственных решениях и человеческих поступках, которые определяют жизненные территории Самарской области. Она призвана ответить на вопрос: "Почему здесь так и как здесь нужно жить".

Участник форума Ирина Мингалишева, депутат Думы городского округа Сызрань, директор МБУ "Культурно-досуговый комплекс", поделилась своими впечатлениями: "Подобные встречи с профессионалами культурной сферы необходимы, чтобы помочь увидеть и в своей работе новые возможности для роста. Возвращаюсь к рабочим будням вдохновленная успехами коллег. И не могу не радоваться за жителей нашей области. Такое внимание к интеллектуальному досугу и отдыху жителей со стороны руководителей региона дорогого стоит".

Поводя итоги работы форума, эксперты отметили, что даже в такое непростое время именно культура является залогом культурно-нравственного развития личности, гармоничного воспитания детей. Сегодня культура является той духовной силой, которая объединяет людей, демонстрируют наше общее единство.

Запись полной версии Культурного форума можно будет посмотреть

30 марта в 12:00 в эфире телеканала "Самара 24". Также запись будет доступна на сайте и в соцсетях телеканала ГТРК "Самара".